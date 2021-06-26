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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الثنائي المخضرم .. سباق مثير بين تسلا S و نيسان جي تي آر| فيديو

الثنائي المخضرم ..
الثنائي المخضرم .. سباق مثير بين تيسلا S و نيسان جي تي آر

تعالت أصوات المحركات من جديد ضمن فعاليات سباق تنافسي مثير، حيث ظهرت كلا من النسخة تسلا S، و السيارة اليابانية نيسان جي تي آر، و هما يستعرضان قوتهما داخل احد حلبات السباق، بعد أن انطلقت صافرة البداية و إعطاء الضوء الأخضر للبدء.

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تمكنت النسخة تسلا S أن تبهر متابعيها خلال مجريات هذا السباق، حيث جاءت الانطلاقة الاولى في صالحها، بعد أن تسارعت من نقطة الاستعداد 0 حتى و صلت إلى سرعة 96 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 2.48 ثانية فقط، على الرغم من وجود شخصين بداخلها.

 

التوقيت الزمني للانطلاقة القوية 

 

بينما تأتي تسلا S بمواصفات قياسية فريدة تجعلها تتسارع من وضع السكون 0 حتى 100 كيلومتر في غضون 2.3 ثانية فقط، أي بتوقيت أقل عن الانطلاقة التي ظهرت بها في هذا السباق، و على الرغم من ذلك استطاعت أن تحقق الفوز على غرمتها القوية نيسان جي تي آر، و التي حققت مدة زمنية قدرها 10.799 ثانية.

 

و لكن يبدو أن تسلا S كان لها رأي اخر، حيث حققت توقيت زمني قدره 9.711 ثانية في هذا السباق، و لكن مع مواصفاتها القياسية يمكن تقليص هذا الفارق بنسبة تبلغ 9.23 ثانية فقط، و ذلك بفض تمتعها بمحرك كهربائي قوي تصل قوته الاجمالية إلى 1.020 حصان، مع سرعة قصوى تصل إلى 322 كيلومتر في الساعة.

 

و تمتعت النسختين تسلا S و نيسان جي تي آر بالعديد من اللمسات الرائعة، حيث ظهرت بإطلالة انسيابية تمنحهما افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، إلى جانب وسائل التحكم الخاصة بمقصورة القيادة، و أنظمة مساعدة السائق، مع حزمة المكابح عالية الأداء.

تسلا جي تي آر نيسان تسلا S حلبات السباق سباق

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