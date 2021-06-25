عمرو وردة برفقة خطيبته في أول ظهور لهما.. شاهد

شارك عمرو وردة، لاعب باوك اليونانى، ومنتخب مصر، متابعيه، صورة جديدة عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر عمرو وردة، بإطلالة رومانسية بصحبة خطيبته في أحدث ظهور لهما، ونالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.



وأعلن عمرو وردة، لاعب باوك اليونانى، ومنتخب مصر خطوبته في حفل عائلي مصغر حضره أهل العروسين.

ولم يشهد الحفل تواجد أحد من نجوم لاعبي المنتخب المصري أو زملاء عمرو وردة في الوسط الرياضي.

شارك عمرو وردة لاعب منتخب مصر ونادى باوك اليوناني، متابعيه صورة جديدة اثناء قضاء اجازته الصيفية السنوية بأحدى القرى السياحية بالغردقة.

وظهر عمرو وردة علي متن يخت باطلالة صيفية وهو يرتدي ملابس البحر أثناء قضاء الإجازة الصيفية، ونالت الصورة إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.



وتوج فريق باوك، بكأس اليونان على حساب أولمبياكوس بعد فوزه بهدفين مقابل هدف في الوقت القاتل، وشهدت المباراة مشاركة عمرو وردة أساسيا.

على صعيد متصل، اختارت رابطة الدورى اليوناني عمرو وردة ضمن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في صفوف باوك اليوناني في الموسم الماضى.

وبحسب نظام رابطة الدورى اليوناني فإنه يجرى اختيار 10 لاعبين من كل فريق للمنافسة على جائزة أفضل لاعب وذلك عن طريق تصويت الجماهير.

ونجح وردة فى الظهور بشكل جيد مع باوك الموسم الماضى، وتوج معه بلقب كأس اليونان مرخًا، وذلك بعد الفوز على حساب أولمبياكوس الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري أحمد حسن كوكا بعد الفوز عليه بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية.

جدير بالذكر أن نادى باوك أعلن مؤخرًا عن تعاقده مع المدير الفنى الرومان رازفان لوشيسكو، مدرب فريق الهلال السعودي السابق، ليتولى قيادة الفريق فى الموسم المقبل، خلفا للإسباني بابلو جارسيا.



ويعود لوشيسكو لقيادة باوك اليونانى مرة أخرى، بعد توليه تدريب الفريق فى الفترة من 2017 حتى 2019، وتوج معه بلقب الدورى اليونانى موسم 2018 – 2019، ولقبى فى كأس اليونان.

يستعد الدولي المصري عمرو وردة للسفر إلى اليونان خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل الانتظام فى تدريبات فريقه باوك سالونيكا، استعداداً لخوض منافسات الموسم الجديد 2021-2022، وذلك بعد إعلان خطبته.