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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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المفتي: الآخذ من ابن تيمية دون النظر للسياق الزمني يريد تحقيق مصالح

الدكتور شوقى علام
الدكتور شوقى علام

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن ابن تيمية عالم وفقيه كبير وله اجتهادات معتبرة.

وأضاف شوقي علام خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامى حمدى رزق، أن فكر أبن تيمية له سياق زمني، والاجتهادات الصادرة عنه لا ينبغى أن تنطلق هكذا فى الآفاق دون دراستها فى الحيز الزمني الحالي.

وأكد شوقى علام أن من يأخذ من ابن تيمية دون النظر إلى سياقه الزمني يريد تحقيق مصالح من وارء هذا المنهج.

وأشار المفتي إلى أن نواتج فكر ابن تيمية، تم استغلالها من قِبل الجماعات الإرهابية ونزعها من سياقها التاريخي، مثل فكرة دار الإسلام ودار الحرب، حيث تحدث ابن تيمية عن الطائفة الممتنعة، ولكن الجماعات الإرهابية نظروا لها واستغلوها في وجود صراع حقيقي بين البشرية لمحاربة القضاة والشرطة على اعتبار امتناعهم عن تنفيذ أحكام الله على عكس الحقيقة.

وقال مفتي الجمهورية: "لا شك أن فكر ابن تيمية قد أثر بصورة سيئة على الأحكام التي أصدرها، والتي استغلت من قبل الجماعات الإرهابية، حيث وجدت فيه ملاذا وفقهًا يمكن أن ترتكن إليه، وهو على خلاف الفكر العام الذي يتبناه كل المسلمين، كما أن بعض أفكاره أسيء فهمها من قِبل مجموعات إرهابية استغلت الدين للوصول إلى أغراضها الخبيثة وليس فكر ابن تيمية فحسب".

شوقي علام: أحمل سيد قطب وحسن البنا وأتباعهم دماء المسلمين أمام الله


قال الدكتور شوقي علام ، مفتى الجمهورية، إن سيد قطب يحمل شخصية مركبة، محملا سيد قطب و حسن البنا واتباعهم الدماء التى تم اراقتها جماعة الإخوان المسلمين منذ وقتهم حتى الآن، وكذا زعزعة استقرار المجتمعات معقبا:" سيد قطب فى بداية حياته، يختلف، عن وسط حياته، وعن نهاية حياته".

جاء ذلك خلال حوار الدكتور شوقي علام مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى حمدى رزق، ردا على سؤال كيفية تبوء سيد قطب مكانته في نفوس الجماعات الإرهابية واعتباره مرجعية رغم كونه أديبًا وليس شيخًا معتمدًا.

وأكد شوقي علام ، أن سيد قطب لم يكن فقيها، ولم يكتب سوى الخواطر التى كانت ترد على عقله، لافتا إلى أنه لم حرر أي شيء تحريرًا علميًّا دقيقًا يمكن أن نصفه بفقه يتحرك وليس له دور اجتهادي في فهم النص الشرعي أو فهم الواقع.

وأضاف الدكتور شوقى علام قائلا:" لابد من تضافر الجهود حو تفنيد الآراء المغلوطة لحماية الشباب والمجتمعات، لافتا إلى أن كل من يتبنى فكر سيد قطب يسعى لتحقيق مصالح شخصية ومنها المصالح الشخصية.
 

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