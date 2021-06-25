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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد التضامن العالمي معه .. مستجدات في قضية الصحفي البيلاروسي

الصحفي رومان بروتاسيفيتش
الصحفي رومان بروتاسيفيتش وصديقته صوفيا سابيجا

بعدما أثار إلقاء القبض على الصحفي البيلاروسي المنشق رومان بروتاسيفيتش جدلا واسعا، بسبب القبض عليه عندما تم تحويل مسار رحلة تابعة لشركة “رايان إير” إلى بيلاروسيا، تم نقل الصحفي من السجن إلى الإقامة الجبرية.

 

ووفقا لشبكة “سكاي نيوز” البريطانية، تم اختطاف بروتاسيفيتش وصديقته الروسية صوفيا سابيجا في 23 مايو الماضي، عندما تم تحويل طائرتهما من اليونان إلى ليتوانيا إلى مينسك بسبب تهديد مزيف بوجود قنبلة.

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وكان كلاهما محتجز في مركز احتجاز بيلاروسي، مع احتمال أن يواجه بروتاسيفيتش 15 عامًا في السجن ، لكن تم نقلهما الآن إلى شقق مستأجرة منفصلة وهما قيد الإقامة الجبرية، وكان قد ظهر رامان براتاسيفيتش في برنامج تلفزيوني لمدة ساعة على التلفزيون الحكومي البيلاروسي وهو يمدح الرئيس.

 

و قال زملاؤه إن ظهوره تم وهو تحت الإكراه، وكان يدير قناة مراسلة تم استخدامها على نطاق واسع في احتجاجات العام الماضي ضد رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، ووصفت زعيمة المعارضة “سفياتلانا تسيخانوسكايا” الانتقال إلى الإقامة الجبرية بأنه خبر سار.

 

وتابعت: "الإقامة الجبرية ليست حرية، فهم لا يزالون يواجهون اتهامات، ولا تزال كل خطواتهم قيد المراقبة، وهذا يعني أنهم ما زالوا رهائن"، وأضافت أن فريقها على اتصال بوالدي بروتاسيفيتش الذين لم يتم تزويدهم بأي معلومات عن ابنهم، ولا يُسمح لهم بالتحدث معه حتى الآن.

 

وقال أنطون جاشينسكي محامي السيدة سابيجا: "أعتقد أنه بعد اجتماع سوتشي بين رئيسين حصلنا على هذه التحركات الإيجابية في قضية صوفيا.

 

ويستمر التحقيق حاليا مما يعطي فكرة عن القرارات التي سيتم اتخاذها معهم في المستقبل القريب، ويوم الإثنين ، انضمت المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا في فرض عقوبات على المسؤولين البيلاروسيين بعد الهبوط الاضطراري لطائرة رايان إير الشهر الماضي.

بيلاروسيا فرض عقوبات رئيس بيلاروسيا الإقامة الجبرية رومان بروتاسيفيتش البيلاروسي

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