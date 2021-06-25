تنسيقية الشباب تنظم تدريبا لأعضائها نواب مجلسي النواب والشيوخ

نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تدريبا عن مكافحة جرائم الفساد، نفذه اللواء دكتور نبيل محمود حسن، أستاذ القانون الجنائي وعضو هيئة التدريس بكلية الشرطة والمحاضر بجهاز مكافحة الفساد بهيئة الرقابة الإدارية.

تناول تدريب تنسيقية الشباب عدة محاور أهمها، جنايات الرشوة وأنواعها، وجناية استغلال النفوذ، وجناية الواسطة والمحسوبية، والإستيلاء والإختلاس، وجريمة المكافأة اللاحقة والتربح، والكسب غير المشروع، والإضرار بالمال العام.

الأعضاء المشاركين

شارك في تدريب تنسيقية الشباب من أعضاء مجلس النواب، النائب عمرو يونس، والنائب محمد إسماعيل، والنائبة غادة علي، والنائبة مارثا محروس، والنائب نادر مصطفي، والنائبة آية مدني، والنائبة رحاب عبد الغني، والنائبة إيمان الألفي، والنائب أحمد رمزي، والنائبة رشا كليب، ومن أعضاء مجلس الشيوخ، النائب أكمل نجاتي، والنائبة سها سعيد، والنائب محمد عزمي، والنائبة نهي زكي، والنائبة هيام فاروق، كما شارك فى تدريب تنسيقية الشباب من أعضاء التنسيقية محمد حامد.