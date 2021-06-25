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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في حادث غرق جديد.. انتشال جثتين والبحث عن الثالثة غرب الإسكندرية

صدى البلد

 نجحت قوات  الإنقاذ النهري بالاسكندرية مدعومة بعدد من المتطوعين، في انتشال جثتي شابين غرقا بشاطئ السلام بمنطقة العجمي غرب محافظة الإسكندرية، ولا يزال البحث جاريا عن الجثة الثالثة بالشاطئ والشواطئ المجاورة.

وتلقى قسم شرطة الدخيلة، غرب الإسكندرية بلاغا من مشرفي شواطئ العجمي، بوجود غرقى بشاطئ السلام.

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وعلى الفور، توجهت سيارات الإسعاف وقوة من قسم الدخيلة ومسئولي شواطئ العجمي، غرب الإسكندرية لمكان الحادث. 

وتبين غرق حسام حسين 24 عاما، ومصطفي عبد الحي مصطفي 12 عاما (تم انتشال جثتيهما)، وجار البحث عن محمد حسين 25 سنة، وذلك عقب نزولهم مياه البحر صباح اليوم.

وشهد أحد شواطئ منطقة ابو تلات غرب محافظة الإسكندرية، في بداية يونيو، حالة غرق جديدة لشاب أثناء السباحة، في مسلسل لا ينتهي من حوادث الغرق بتلك المنطقة المجاورة لشاطيء النخيل.


وبدأت الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة العامرية أول، بلاغا يفيد بغرق شاب بأحد شواطئ منطقة ابو تلات غرب الاسكندرية.  


وعلى الفور، توجهت هرعت سيارات الإسعاف وقوة من قسم العامرية أول  ومسئولي شواطئ العجمي لمكان الحادث.  

أيضا ومع نهاية مايو الماضي، نجحت قوات الإنقاذ النهري بـ الاسكندرية،  في انتشال جثة شاب غرق  في شاطئ السلام بالعجمي هانوفيل غرب الإسكندرية.  وتعتبر هذه الحادثة هي الرابعة هذا الصيف بعد غرق ٣ أشخاص بمنطقة السلام خلال الفترة الماضي.

الاسكندرية قسم شرطة العامرية غرب الإسكندرية النخيل حوادث الغرق

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