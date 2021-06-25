سامح شكري: إثيوبيا خالفت اتفاقية إعلان المبادئ.. ولن نتهاون في حقوقنا

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن إثيوبيا خالفت إتفاقية إعلان المبادئ وسيتم التعامل مع الأمر بتحميلها المسؤلية أمام المجتمع الدولي، حتي يتدخل مجلس الأمن لوضع الأمور في نصابها.

وتابع شكري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج " الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" تصريحات اثيوبيا استفرازية، ومصر طوال الفترة الماضية تسعي للحفاظ علي حقوق الشعب المصري من خلال كافة الوسائل السلمية.

وأردف وزير الخارجية: في حالة وقوع ضرر لن تتهاون الدولة المصرية في الدفاع عن حقوق شعبها، مضيفا:" نسير في الإطار القانوني للمحافظة علي حقوقنا المائية".

بحث سامح شكري وزير الخارجية اليوم الجمعة هاتفيًا، مع مستشار الدولة وزير الخارجية الصيني، وانج ييّ، حيث تم تناول أوجه العلاقات الثنائية والدفع قُدمًا بكافة مجالات التعاون، اتساقًا مع الفرص والإمكانات المتاحة بالبلديّن.

وصرَّح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية تطرق كذلك إلى التنسيق القائم بين البلديّن بشأن التعامل مع جائحة فيروس "كورونا" المُستجد وسبل الحد من تداعياتها، بما في ذلك التعاون القائم حاليًا بين الجانبين للتصنيع المشترك للقاح في مصر.

كما تم التطرق كذلك إلى التحضير لزيارة وزير خارجية الصين المُقبلة إلى القاهرة.

ومن جانب آخر، أوضح حافظ أن الاتصال تناول أيضًا الحديث بشكل مطول ومُعمق حول ملف سد النهضة الإثيوبي من جوانبه وأبعاده كافة.

تصريحات سابقة

والتقى سامح شكري وزير الخارجية، يوم الأربعاء الماضي، نظيره الأماني هايكو ماس، بمقر وزارة الخارجية الألمانية، حيث أشار الوزيران إلى ما شهدته العلاقات الثنائية من مستوى متميز على مختلف الأصعدة خلال السنوات الماضية، وتطلع الجانبان إلى استمرار هذا التعاون ودفعه إلى آفاق أرحب.

وصرح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، بأن شكري وماس تناولا خلال اللقاء عددا من ملفات التعاون الثنائي في القطاعات الاقتصادية والصحية والطاقة.

كما تبادل شكري وماس الرؤى حول مجمل الأوضاع في المنطقة وسٌبل حلحلة الأزمات التي تواجهها، وعلى رأسها التطورات في ليبيا والقضية الفلسطينية وسد النهضة.

وفي ختام اللقاء، اتفق الوزير شكري مع نظيره ماس على مواصلة التنسيق والتشاور في كافة الملفات والقضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الأولوية للدولتيّن.