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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن: شعب أفغانستان هو من يحدد مصيره

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إن الشراكة بين أفغانستان والولايات المتحدة لن تنتهي.

وأضاف بايدن، في تصريحات صحفية عقب لقاء نظيره الأفغاني أشرف غني في واشنطن "الشعب الأفغاني هو من يقرر مصير أفغانستان".

وأكد الرئيس الأمريكي لنظيره الأفغاني أن الشراكة مع أفغانستان ستكون مستدامة ولن تنتهي.

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وتابع بايدن: "قواتنا تنسحب من أفغانستان.. لكن دعمنا لن ينتهي سواء أكان في المجال العسكري أو السياسي والاقتصادي".

من جانبه، قال الرئيس الأفغاني من البيت الأبيض: "نحن ندخل في مرحلة جديدة من الشراكة مع الولايات المتحدة".

في وقت سابق قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، إنه إذا لم يتم سحب القوات الأمريكية من أفغانستان فستتعرض لـ"الأذى"، كما أنها ستكون عرضة لاستهداف طالبان.

وذكر البيت الأبيض، أن  قرار سحب القوات الأمريكية من أفغانستان يتوافق مع موقف الرئيس بأن الحرب هناك لا يمكن الفوز فيها.

وأوضحت بساكي، أن الولايات المتحدة ستحافظ على وجودها على الأرض في أفغانستان، حيث سيتم إعادة هيكلة القوات وستقوم واشنطن بمواصلة بناء ودعم الجيش الأفغاني.

وأشارت إلى أن خطة الانسحاب الأمريكي من أفغانستان تتضمن الاحتفاظ بالتمثيل الدبلوماسي والحماية الأمنية لدبلوماسيتنا.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر بسحب 2500 جندي لا يزالون منتشرين في أفغانستان بحلول 11سبتمبر في ذكرى هجمات 2001 التي دفعت الولايات المتحدة إلى غزو أفغانستان.

بايدن أفغانستان الرئيس الأمريكي الولايات المتحدة اخبار العالم

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