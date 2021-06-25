عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار النجوم

أجمل يوم.. شاهد محمد حماقي يبدأ حفل السعودية في جدة

محمد حماقي
محمد حماقي

بدأ الفنان محمد حماقي حفله الليلة الجمعة 25 يونيو في مدينة جدة السعودية، ضمن سلسلة الحفلات التي تقام بالمملكة العربية السعودية برعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ. 

وصل محمد حماقي إلى مقر الحفل في موعده المحدد، مرتديًا ملابس كاجوال، وسط الإجراءات الإحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وبدأ الحفل بباقة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، من بينها «أجمل يوم، أحلى حاجة فيكي»، ويواصل «حماقي» فقرات حفله  خلال الوقت الحالي. 

ويشدو محمد حماقي بعدد من الأغاني التي تنال اعجاب الجمهور السعودي ولعل من ابرز هذه الأغاني "نفسى ابقي جنبه" ، "قدام الناس" ، "ما بلاش"، "أحلى حاجة فيكي" ،"ليه بيلموني ليه"، بالإضافة إلى "من البداية" ،"يا ستار" ،" كان وكان" ، "واحدة واحدة".

txt

رواج فني ملحوظ |نجوم الغناء يستعدون لإحياء حفلات غنائية.. أبرزهم محمد حماقي

txt

اليوم .. محمد حماقي يستعد لإحياء حفل غنائي في جدة

أغنية جديدة 

كما يستعد حماقي، لطرح أغنية جديدة بعنوان “يا نسيم” وهي الأغنية الأولى في البومه المقبل ومن المفترض طرح الأغنية الشهر المقبل.

أغنية “يا نسيم” من كلمات والحان عزيز الشافعي، وتوزيع تميم.

يذكر أن  حماقي، أثار حالة من الجدل بعد اعتذاره عن حفل زفاف كان من المفترض أن يحييه إلا أن حزنه على الفنان الراحل سمير غانم منعه من الحضور.

سيطر حضور الفنان محمد حماقي على صور حفل زفاف إياد مصطفى قمر بحضور نجوم التسعينات وبدا الجميع في حالة انسجام وتوافق غنائي وفني عال.

 

محمد حماقى يتألق فى حفل زفاف

غنى محمد حماقي في حفل زفاف إياد مصطفى قمر إلى جانب نجوم التسعينات ومن أبرزهم إيهاب توفيق، هشام عباس، حميد الشاعري.

انضم لمحمد حماقي ومصطفى قمر كل من الفنان محمد لطفي وهاني سلامة وإدوارد لاسترجاع ذكرياتهم سويا وغناء أبرز أعمالهم من بينها أغاني فيلم أصحاب ولا بيزنس.

 

إعادة أجر 

وكان وقرر محمد حماقى إعادة الأجر الخاص به، والذى كان حصل عليه مقابل إحياء حفل الزفاف.

وأثار محمد حماقى حالة من الجدل الواسع بعد اعتذاره أمس عن حفل زفاف كان من المفترض أن يحييه إلا أن حزنه على الفنان الراحل سمير غانم منعه من الحضور.

و‏حرص حماقي، على الدعم للفلسطينيين وأهالي

الفنان محمد حماقى الفنان حماقي محمد حماقي السعودية جدة

موضوعات متعلقة

دور كل سنة.. رنا سماحة تعلن إصابتها بـ نزلة شعبية

آه لو لعبت ‏يازهر.. أحمد شيبة يشعل الساحل الشمالي بحفل وايت بيتش

8 مناظر و3 صور.. 5 مشاهد من كليب تامر حسني الجديد "افتح قلبك"

بعد خلاف المنتج ونورهان شعيب.. استكمال مشاهد اللغز الأخيرة في شبرامنت

نفاذ تذاكر حفل محمد حماقي المرتقب في جدة بالسعودية.. غدا

الاستعدادات النهائية لحفل تامر حسني بالعاصمة السعودية الرياض

التذكرة تبدأ من 1000 ريال.. داليا مبارك تجري بروفاتها استعدادا لحفلها بالرياض..غدا

وصول عبدالله الرويشد إلى الرياض استعداد لحفل الغد

ترشيحاتنا

استشاري أوبئة يكشف الوسيلة الوحيدة للقضاء على سلالات كورونا.. فيديو

دراسة: عقار جديد للزهايمر يقلل من الرواسب دون منع للتدهور المعرفي

ميزة جديدة لوسائل أمان ستروين C اليزيه موديل2021.. تفاصيل

حكم النوم بدون ذكر الله تعالى

تكنو تعلن عن هاتف Phantom X بقدرات تصوير ممتازة

المفتي: الآخذ من ابن تيمية دون النظر للسياق الزمني يريد تحقيق مصالح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من بايدن على الحكم الصادر ضد قاتل جورج فلويد

ليفربول يضحي بـ محمد صلاح من أجل التعاقد مع مبابي

تقرير تونسي : كاف يوقع عقوبتين على الأهلي قبل مواجهة الترجي

بعد الانتخابات.. تحذير أمريكي عاجل إلى إثيوبيا

نجل عمرو أديب يخضع لعملية جراحية" صورة "

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن نهائي كأس مصر

شمال شرق العريش.. معهد الفلك يرصد هزة أرضية تضرب تركيا

أخيرا لقيت التوازن.. حلا شيحة بـ الحجاب: حالي اتغير واتجوزت الحمد لله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصور الكاملة.. محمد حماقي يغني يالخليجية في حفل مدينة جدة السعودية

أبرزها البصل .. 3 أطعمة تحمي الكلى من الأمراض

تصيبك بأمراض خطيرة.. احذر تناول القهوة في هذا التوقيت

بديل السندوتشات .. طريقة عمل مقبلات الجبن بالخضار

فيديو

الدخان وصل قمة الجبل.. إخلاء منزل في السعودية بسبب حريق

سخر الجن.. القبض على نائب برلماني سابق لتجارة الآثار

الحرب اشتعلت.. ابنة محمد حلاوة تدخل علي خط الهجوم علي ياسمين عبد العزيز | فيديوجراف

فيديوجراف.. قرارت من البنك المركزي لمواجهة تداعيات كورونا

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: ذو الهمم قادرون دائما

أحمد فريد يكتب: أسرار وشائعات عن الفضاء «2»

عادل مبروك يكتب: أتباع الشيطان

سارة مجدى تكتب: تعددت الأسباب.. والتحرش واحد

يحيي عفيفي يكتب: قرار وزير المالية لم يكن مفاجأة

ياسر عبيدو يكتب: الرجولة فى خطر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ