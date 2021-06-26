أخ يخدم أخواته الأربعة المصابين بضمور العضلات

عرض الإعلامي عمرو الليثي، في برنامجه واحد من الناس، المذاع عبر شاشة الحياة، مساء اليوم الجمعة، تقريرا مصورا عن أخ يخدم أخواته الأربعة المصابين بضمور كامل في العضلات في أحدى قري محافظة الشرقية.

وقال التقرير، إنه منذ كنا صغار بدأت عضلاتهن تتلف تدريجيا، ولا مشي ولا حركة، حالة ملخصها المعانة بطعم الرضا، فهو مرض ضمور العضلات.



وأضاف التقرير، أنه خمسة أشقاء، من بينهم أربع فتيات والخامس شاب، متابعا أنه الشاب يدعي أحمد ويتجه لعمله في كل صباح يوميا، ثم يعود لمساعدة أخواته الأربعة الذين يعانون من المرض، وفي نهاية اليوم يجلسون للتفريغ نفسهم.

أنوع ضمور العضلات لا يقتصر مرض ضمور العضلات على ضمور العضلات الشوكى فقط ولكن هناك العديد من الأنواع الأخرى التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص عن هذا المرض.

قال الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة واستشارى الأطفال، إن ضمور العضلات هو فقدان الكتلة العضلية بالتدريج وتصبح العضلات ضئيلة وأقل حجماً مع الوقت ويحدث ضمور العضلات فى كلى الجنسين وأي فئة عمرية.

أسباب ضمور العضلات



وأضاف مجدي بدران لـ صدى البلد، أن أسباب الإصابة بـ ضمور العضلات تشمل سوء التغذية والوراثة ونقص النشاط البدني وملازمة الفراش لفترات طويلة نتيجة الإصابة بمرض ما أو التعرض لحادث يمنع الحركة، وبعض الأمراض الجهازية (السرطان ، وفشل القلب الاحتقاني ، ومرض الانسداد الرئوي المزمن ، والإيدز ، وأمراض الكبد وأمراض العضلات الذاتية أو الأدوية مثل سوء استعمال الكورتيزون.

المخاطر: قد يسبب صعوبة في البلع والمشي، وصعوبة في استخدام الذراعين، صعوبات في التنفس عند ضمور العضلات التفسية، أو ضمور عضلة القلب.

أعراض ضمور العضلات



- ضعف العضلات المتزايد هو العرض الرئيسي

- يبدأ ضعف العضلات فى مجموعة محددة من العضلات حسب نوع المرض، وفى أعمار مختلفة.

-زيادة كمية الشكوى من ضعف العضلات يوما بعد يوم .



كشف الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة واستشارى الأطفال، عن أبرز أنوع ضمور العضلات.

أنوع ضمور العضلات

-مرض ضمور العضلات الشوكى

هو مرض يحدث بسبب ضعف الخلايا العصبية فى الدماغ والحبل الشوكى، ويؤثر غالبا على الأطفال الرضع، الذى يجعل من الصعب بالنسبة لهم استخدام عضلاتهم وتحريكها.

ينتج عن نقص في بروتين يسمى SMN ، والذي يرمز إلى "بقاء الخلايا العصبية الحركية"، الخلايا العصبية الحركية هي خلايا عصبية في النخاع الشوكي مسؤولة عن إرسال إشارات إلى العضلات.

ضعف العضلات فى ضمور العضلات الشوكى يكون أكثر شدة في العضلات القريبة من مركز الجسم مقارنة بالعضلات البعيدة عن مركز الجسم ، عادة ما يتفاقم ضعف العضلات مع تقدم العمر، هناك العديد من أنواع الضمور العضلي النخاعي التي تسببها تغيرات في نفس الجينات، تختلف الأنواع في عمر ظهور وشدة ضعف العضلات ؛ ومع ذلك ، يوجد تداخل بين الأنواع.

ضمور العضلات الشىوكى يصيب واحد من كل عشرة آلاف مولود على قيد الحياة .

-ضمور العضلات دوشين

يعتبر من النواع الأكثر شيوعًا، ويصيب مرض دوشين لدى حوالي 1 / 3500 - 4000 من الذكور، يبدأ فى الظهور في فترة الطفولة المبكرة ويؤدي إلى عدم القدرة على المشي في العقد الثاني ويستمر، و يكون أكثر شيوعًا لدى الذكور ، تصاب به الإناث بنسبة أقل .

يحدث فيه طفرة في شفرة وراثية على كروموزوم X، لهذا يظهر المرض بشكل أكثر شدة لدى الذكور لأنهم لديهم كروموزوم X واحد فقط .

إصابة البنات نادرة، وأعراض دوشين فيهن أقل من الذكور فى صورة ضعف بسيط في العضلات و عضلة القلب .



ضمور العضلات دوشن، يصيب الأولاد الصغار عادةً، كما أن الأشخاص الذين لديهم تاريخ مرضي عائلي مع ضمور العضلات ترتفع لديهم مخاطر الإصابة بهذا المرض أو تمريره إلى أطفالهم.



يلاحظ عند الإصابة بـ ضمور العضلات دوشن:

-صعوبة المشى، والمشى البطيء

-عدم القدرة على اللعب والجري والقفز.

-عدم القدرة على الوقوف من الوضع جالساً أو مستلقيا.

-تكرار السقوط خلال المشى .

-المشي على أطراف الأصابع

-زيادة حجم عضلات الساق

-الشعور بألم وتيبس في العضلات

-تأخر النمو



-ضمور العضلات بيكر

ضعف العضلات فيه أقل حدةً ويتطور بشكل بطيء، تبدأ الأعراض في فترة المراهقة وربما لا تظهر إلا بعد منتصف العشرينات أو بعدها.

أنواع أخرى تصيب مجموعات محددة من العضلات مثل عضلات الوجه والعنق ،يشكو المريض من تدلى الجفون و ضعف عضلات الوجه أو الكتفين أو الفخذين ، بروز عظام الكتف مثل الأجنحة عند رفع الذراعين، يبدأ في الظهور لأول مرة في مرحلة المراهقة.

-الضمور العضلي الخلقي

يُصيب هذا النوع الذكور والإناث، يظهر عند الولادة مباشرة أو خلال السنة الأولى أو الثانية من العمر، قد يسبب إعاقة خفيفة بعض الحالات تتطور وتتضاعف الأعراض مسببة إعاقة شديدة .

ضمور عضلات الكتفين والفخذين

يبدأ فى مرحلة الطفولة يشكو المصاب من صعوبة رفع الجزء الأمامي من القدم، ولا يستطيع المشى ويسقط كثيرا على الأرض .