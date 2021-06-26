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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

وحش الـ بيك اب ماموث TRX 1000 من هينسي .. جاهز للانطلاق

وحش الـ بيك اب ماموث TRX
وحش الـ بيك اب ماموث TRX 1000 من هينسي .. جاهز للانطلاق

واصلت شركة هينسي ابهار متابعيها عبر النسخة القوية  ماموث TRX 1000، و التي استندت على السيارة العملاقة التابعة للصانع الأمريكي المخضرم و هي الايقونة رام TRX 1500، و لكن الاطلالة الجديدة من هينسي، جعلتها تنفرد بالعديد من اللمسات القوية سواء كانت داخلية أم خارجية.

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تنطلق بالفعل السيارة ماموث TRX 1000 داخل خطوط الانتاج، حيث تقدم شركة هينسي بيرفورمانس عدد 200 نسخة فقط من هذه السيارة العملاقة، حيث تلقت العددي منم طلبات الشراء من قبل عملائها الراغبين في اقتناء هذه النسخة.

مواصفات السيارة ماموث TRX 1000

تقدم النسخة القياسية من هذه السيارة TRX 1500 بمحرك ثماني الاسطوانات سوبر تشارجد طراز V8، بسعة 6200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 702 حصان، و عزم أقصى للدوران يبلغ 881 نيوتن/متر.

و لكن مع ترقيات هينسي بيرفورمانس أصبحت تتمتع بمحرك تصل قوته إلى 1.012 حصان، بعدما قامت بدعمه عبر شاحن فائق عالي التدفق سعة 2.65 لتر، بينما يصل عزم الدوران إلى 1.313 نيوتن/متر، و بهذه الإمكانيات الخارقة تستطيع النسخة "ماموث "TRX 1000 أن تتسارع من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى 100 كيلومتر خلال فترة زمنية مدتها 3.2 ثانية، بينما تقطع مسافة الربع ميل في غضون 11.4 ثانية.

أسعار السيارة ماموث TRX 1000

قدرت أسعار النسخة ماموث TRX 1000 بيك أب، بقيمة سعرية قدرها 150 ألف دولار أمريكي أي ما يعادل 2 مليون و 325 ألف جنيه مصري، مع فترة ضمان تصل إل عامين من هينسي.

هينسي ماموث ماموث TRX 1000 TRX 1500 السيارة

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وحش الـ بيك اب ماموث TRX 1000 من هينسي .. جاهز للانطلاق

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