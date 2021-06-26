طريقة عمل بسكويت مالح بالزعتر وتمتع بفوائده

تقدم الشيف غادة التلي بسكويت متاح بالزعتر بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات.



مقادير بسكويت مالح بالزعتر



١ و ١/٢ كوب دقيق

٢٠٠ جم زبدة

١/٤ كوب نشا

ملح وفلفل

١ ملعقة كبيرة زعتر

١/٢ كوب طماطم مجففة مقطعة صغيرة

١/٢ كوب جبنه رومي

١/٢ ملعقة ملح خشن للوجه

طريقة تحضير بسكويت مالح بالزعتر:

* في العجان يخلط دقيق وزبدة وتتبل بملح وفلفل وزعتر ثم تضاف جبنة رومي وطماطم مجففة.

* تغطى العجينة وتدخل الثلاجة حتى تتماسك.

* تفرد عجينة البسكويت على ورق زبدة وتشكل بقطاعة دائرية ثم يرش ملح خشن على الوجه.

* يدخل البسكويت الفرن على درجة حرارة 180 درجة من 10 الى 15 دقيقة، ويقدم بالهنا.

فوائد الزعتر:

الزعتر لعلاج حب الشباب

إذا مللت من شراء ومحاولة دواء لعلاج حب الشباب بدون وصفة طبية ، فقد تكون محظوظًا، يشتهر الزعتر بخصائصها المضادة للبكتيريا وقد يكون لها مستقبل كمكون لمكافحة حب الشباب.

عندما ينقع الزعتر في الكحول لعدة أيام أو أسابيع ، فإنه يتحول إلى محلول يعرف باسم صبغة لقد اختبر الباحثون في المملكة المتحدة آثار صبغات الزعتر على حب الشباب.





زعتر لوقف السعال:

غالبًا ما يستخدم زيت الزعتر الأساسي ، الذي يتم الحصول عليه من أوراقه ، كعلاج طبيعي للسعال،ويساعد مزيج من أوراق الزعتر واللبلاب على تخفيف السعال وأعراض التهاب الشعب الهوائية الحاد.

في المرة القادمة التي تواجه فيها سعال أو التهاب في الحلق ، حاول شرب بعض شاي الزعتر.

زعتر لتعزيز مناعتك:

قد يكون الحصول على جميع الفيتامينات التي يحتاجها جسمك يوميًا أمرًا صعبًا لحسن الحظ ، يتم تعبئة الزعتر بفيتامين C وهو أيضًا مصدر جيد لفيتامين أ. إذا شعرت بنزلة برد ، يمكن أن يساعدك الزعتر في استعادتك بصحة جيدة.

فائدة صحية أخرى من الزعتر: إنها مصدر جيد للنحاس والألياف والحديد والمنغنيز.

الزعتر لتطهير:

يعتبر القالب ملوثًا شائعًا ولكنه يحتمل أن يكون خطيرًا ويمكن أن يكمن في منزلك. بمجرد التعرف عليه ، اتخذ الخطوات اللازمة للتخلص منه نهائيًا. قد يكون زيت الزعتر هو الحل لتركيزات العفن المنخفضة.

من الضروري النفط من الزعتر والثيمول العديد من خصائص مبيدات الفطريات. بحث موثوق المصدريشير إلى أنه يمكن استخدامه كمطهر في المساكن حيث يوجد تركيز منخفض للقالب.

بفضل خصائصه المطهرة والمضادة للفطريات ، إنه عنصر شائع في غسول الفم. الزعتر هو أيضا عنصر شعبي في مزيلات العرق الطبيعية وغالبا ما يتم تضمينه في مجففات.