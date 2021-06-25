عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس الهيئة العامة للكتاب يكشف عن طريقة تطبيق الإجراءات الإحترازية بالمعرض.. فيديو

معرض الكتاب
معرض الكتاب

قال الدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إنه سيتم تطبيق الاجراءات الإحترازية، بدءا من الحجز الإلكتروني الذي يقوم بتوزيع الجماهير على الحضور على عدد من الأيام.

وأضاف الحاج خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة” عبر “القناة الأولى المصرية” أن تطبيق الإجراءات الاحترازية في معرض الكتاب لسلامة الزوار.

وتابع  رئيس الهيئة العامة للكتاب أن أقصى عدد يزور المعرض في اليوم يصل إلى 100 ألف، مؤكدا أنه عند الحجز الإلكتروني من الممكن تحديد أيام أخرى بعيدا عن أيام الزحام.

قال الدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن معرض الكتاب كان عليه إقبال كبير بنسبة تصل من 200 ألف شخص إلى 550 ألفًا والذى ساهم فى وجود تزاحم يومى في الدورات السابقة، لذلك تم عمل سيطرة على هذا التزاحم في هذه الدورة بسبب جائحة كورونا.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للكتاب، أنهم واجهوا تحديات كبيرة فى ظل إنتشار جائحة كورونا وكانت فى مقدمتها التحكم فى زيادة  أعداد المقبلين على المعرض .

أوضح الدكتور هيثم الحاج على، أن الحجز أصبح متاحًا على الموقع الخاص بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، وليس ورقياً، منوهًا إلى أن الدخول للمعرض سيكون بأسبقية الحجز على  الموقع.

أكد رئيس الهيئة العامة للكتاب أن السعة اليومية ستصل إلى 100 ألف زائر، مشيرًا إلى أنه خلال الـ 8 ساعات الماضية وصلت نسبة تسجيل المواطنين إلى 27 ألفًا.

وتابع أنه فى السنوات السابقة كانت هناك خريطة نقل واضحة وسلسلة جدا بالنسبة للمواطنين لنقلهم إلى معرض الكتاب الدولى ساهمت فى ذلك محافظة القاهرة بتوفير 7 خطوط نقل  مخصصة للمعرض من كبرى الميادين فى القاهرة إلى المعرض وصولا إلى المعرض مباشرة.
 

معرض الكتاب

 

وقال الدكتور شوكت المصري مدير الانشطة الثقافية بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، إن المعرض سيتم افتتاحه يوم 30-6 من قبل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، و الافتتاح للجمهور من يوم 1- 7 و حتى 15-7. 


وأضاف، أن المعرض سيكون من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة العاشرة مساء.


وأشار إلى أن هناك استعداد تام لهذه الدورة، وذلك بعد تأجيلها أكثر من مرة، مؤكدًا أن الموعد الذى كان سيعقد فيها شهر ينار، وكشف أن المعرض تم قبل عيد الأضحى، وقبل الدورة المقبلة التى ستكون فى يناير المقبل.


ولفت إلى أن المعرض فى كل عام ستمر لـ 11 يوم، ولكن هذه الدورة سيكون 15 يومًا، وسيكون هناك ساعات إضافية عن السنوات الماضية.

 

وأوضح أن هناك إجراءات احترازية بسبب كورونا، وسيكون هناك زيادة فى مساحات الممرات دون التأثير على الناشرين.


وكشف أن المواطن من الممكن أن يحجز بـ البطاقة او برقم الموبايل، وكشف أن جميع الحجوزات بالمجان، وأن عدد الزوار فى اليوم متواقع أن يصل لـ 100 ألف فى اليوم، وأن هناك 25 دولة مشاركة فى المعرض، 1200 ناشر.

 

الهيئة العامة للكتاب تطبيق الاجراءات الاحترازية المعرض مجلس الوزراء محافظة القاهرة

ترشيحاتنا

هل المداومة على قراءة سورة البقرة تحقق المستحيل .. داعية يجيب

خاص.. موقف الزمالك من التعاقد مع عمرو جمال

مبرمج في كل بيت.. مبادرة لتعليم الأطفال علوم المستقبل

الرئيس الأفغاني: قرار الانسحاب الأمريكي من أفغانستان سيادي

أخبار الفن.. اعتزال حلا شيحة.. دلال عبد العزيز في حالة خطر

أخبار التوك شو| سامح شكري: إثيوبيا خالفت اتفاقية إعلان المبادئ.. ومفاجأة حول حجب المواقع الإباحية بمصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليفربول يضحي بـ محمد صلاح من أجل التعاقد مع مبابي

أخبار الفن.. اعتزال حلا شيحة.. دلال عبد العزيز في حالة خطر

تقرير تونسي : كاف يوقع عقوبتين على الأهلي قبل مواجهة الترجي

أول تعليق من بايدن على الحكم الصادر ضد قاتل جورج فلويد

بعد الانتخابات.. تحذير أمريكي عاجل إلى إثيوبيا

نجل عمرو أديب يخضع لعملية جراحية" صورة "

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن نهائي كأس مصر

أخيرا لقيت التوازن.. حلا شيحة بـ الحجاب: حالي اتغير واتجوزت الحمد لله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصور الكاملة.. محمد حماقي يغني بالخليجية في حفل مدينة جدة السعودية

أبرزها البصل .. 3 أطعمة تحمي الكلى من الأمراض

تصيبك بأمراض خطيرة.. احذر تناول القهوة في هذا التوقيت

بديل السندوتشات .. طريقة عمل مقبلات الجبن بالخضار

فيديو

الدخان وصل قمة الجبل.. إخلاء منزل في السعودية بسبب حريق

سخر الجن.. القبض على نائب برلماني سابق لتجارة الآثار

الحرب اشتعلت.. ابنة محمد حلاوة تدخل علي خط الهجوم علي ياسمين عبد العزيز | فيديوجراف

فيديوجراف.. قرارت من البنك المركزي لمواجهة تداعيات كورونا

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: ذو الهمم قادرون دائما

أحمد فريد يكتب: أسرار وشائعات عن الفضاء «2»

عادل مبروك يكتب: أتباع الشيطان

سارة مجدى تكتب: تعددت الأسباب.. والتحرش واحد

يحيي عفيفي يكتب: قرار وزير المالية لم يكن مفاجأة

ياسر عبيدو يكتب: الرجولة فى خطر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ