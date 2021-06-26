أخبار التوك شو| سامح شكري: إثيوبيا خالفت اتفاقية إعلان المبادئ.. ومفاجأة حول حجب المواقع الإباحية بمصر

تناولت برامج التوك شو على مدار الساعات الماضية عددا من القضايا والموضوعات الهامة والبارزة سواء على المستوي ال، نستعرض في التقرير التالي أبرز تلك الموضوعات.



سامح شكري: إثيوبيا خالفت اتفاقية إعلان المبادئ.. ولن نتهاون في حقوقنا

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن إثيوبيا خالفت إتفاقية إعلان المبادئ وسيتم التعامل مع الأمر بتحميلها المسؤلية أمام المجتمع الدولي، حتي يتدخل مجلس الأمن لوضع الأمور في نصابها.



تعرف علي المحرومين من المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري

كشفت الدكتورة مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن المحرمين من الاستفادة بمبادرة التمويل العقاري 3% التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت عبدالحميد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية mbc مصر، إنه لا يوجد أحد محروم من الاستفادة منها إلا من يمتلك وحدة سكنية أو سبق وأخذ وحدة قبل ذلك، مشيرة إلى أن المرحلة العمرية المتاح لها التقديم تتراوح من 21 إلى 50 سنة، طالما متاح له دخل يستطيع أن يدفع به الأقساط الشهرية المطلوبة، معقبة: "لما أقول عنده دخل ليس معناه أن يكون موظف، حيث يستفيد أيضاً أصحاب المهن الحرة".





عالم من المنيا يضع طريقة لعلاج الضغط.. ويحصد جائزة التميز في أمريكا

عرض الإعلامي أحمد فايق، في برنامجه مصر تستطيع، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم الجمعة، فقرة عن فوز الدكتور طارق عبد العزيز أبن محافظة المنيا، جائزة التميز في أمريكا، بعد اكتشاف علاج لمرض ضغط الدم.



فيما قال الدكتور طارق عبد العزيز، إن المصري دائما موجود في كل مكان، مضيفا أن طبيعة البحث الذي فاز بهذه الجائزة تقوم على فكرة علاج مرض ضغط الدم.





محمد الباز يكشف تفاصيل اجتماع هيئة مكتب الاتحاد الافريقى بشأن سد النهضة

قال الإعلامى محمد الباز، إن هيئة مكتب الاتحاد الافريقى اجتمعت أمس الخميس برفقة عدد من ممثلى الدول الإفريقية عبر خاصية "فيديو كونفرانس" وناقشوا فيه أزمة سد النهضة حيث كانت الكونغو الديمقراطية التى ترأس الاتحاد الافريقى هذه الدورة تشرف على هذه المفاوضات.





جهاز القاهرة الجديدة يعلن تفاصيل تسليم وحدات مشروع دار مصر.. فيديو

قالت المهندسة سلوى بيومى، نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة، إنه يتم الإعلان عن الوحدات لتسليمها للمواطنين عبر الصفحة الرسمية للجهاز.





بعد مجزرة قنا.. وزراء مصر يغيرون مجرى حياة قرية أبو حزام|شاهد

قال الإعلامي مصطفى بكرى إنه بعد زيارته لـ قرية أبوحزام، إحدى قرى شرق النيل بنجع حمادي، شمال محافظة قنا، التي شهدت مجزرة راح ضحيتها قتلى وجرحى على خلفية اندلاع اشتباكات بين عائلتي "السعدية والعوامر"، التقى بالمهندس كامل الوزير وزير النقل.





خبير أمن معلومات: صعوبة حجب كل المواقع الإباحية بمصر

كشف المهندس عادل عبد المنعم خبير أمن المعلومات ورئيس أمن المعلومات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، تفاصيل حجب المواقع الإباحية داخل مصر.





تفاصيل جديدة عن مبادرة الرئيس السيسي للتمويل العقاري.. فيديو

كشفت الدكتور مي عبد الحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، تفاصيل جديدة عن مبادرة الرئيس السيسي للتمويل العقاري.





دولة أوروبية تسجل أعلى درجة حرارة فى يونيو.. تفاصيل

عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو رصد تسجيل روسيا أعلى درجة حرارة على الاطلاق فى شهر يونيو .

ووفقأ للتقرير فقد بلغت درجات الحرارة ف روسيا في اليومين الماضيين أعلى مستوياتها على الإطلاق في يونيو ووصلت إلى 34.8 درجة مئوية (94.6 فهرنهايت) في موسكو، محطمة درجة الحرارة القياسية التي تم تسجيلها في موسكو قبل 104 أعوام في الشهر عينه وبلغت 8.‏31 درجة.





نجم النادي الأهلي يضع روشتة تخطي الترجي التونسي .. فيديو

قال الكابتن ماهر همام، نجم النادي الأهلي السابق، إن النادي الأهلي حقق 50% من النتيجة المرجوة أمام نادي الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.





الشرطة الأمريكية تطارد 40 بقرة هاربة من مجزر في كاليفورنيا.. فيديو

أذاعت فضائية روسيا اليوم، لقطات يظهر من خلالها قيام شرطة ولاية كاليفورنيا الأمريكية بمطاردة حوالي 40 بقرة هربت من مجزر في لوس أنجلوس.

