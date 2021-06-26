عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زيادة ربحية المزارع

البحوث الزراعية: نستهدف زيادة ربحية المزارع والمنتج المصري

المزارع المصري
المزارع المصري

قال عادل عبدالعظيم، نائب رئيس مركز البحوث الزراعية، إن الإنتاج الزراعي يمثل أكثر من 17% من الدخل القومي المصري.

 

وأضاف نائب رئيس مركز البحوث الزراعية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حصاد الأسبوع"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مركز البحوث الزراعية يستهدف زيادة ربحية المزارع المصري والمنتج من خلال حل كافة المشكلات التي تواجه الإنتاج الزراعي.

 

وأشار إلى أنه في الوقت الحالي ورغم جائحة كورونا أثبتت مصر أنها قادرة على تخطي الصعاب خاصة فيما يتعلق بتوفير الغذاء للشعب المصري، وليس ذلك فقط فقد سجلت وزارة الزراعة قفزة كبيرة حيث تخطت قيمة الصادرات الـ5 ملايين طن في العام.


نشاط مكثف للإرشاد الزراعي لدعم المزارعين فنيا في 4 محافظات

 

واصل قطاع الإرشاد الزراعي، برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشاطه المكثف من خلال الادارتين المركزيتين للبساتين والمحاصيل والإرشاد الزراعي، لتقديم الدعم الفني للمزارعين، في المحافظات المختلفة، تنفيذا لتكليفات وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة التواصل مع المزارعين في الحقول لنقل التوصيات الفنية والممارسات السليمة اليهم.


وقال المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين، انه تم المرور على زمام الجمعية الزراعية بناحية كوم زيادة مركز كوم حمادة محافظة البحيرة، وذلك من خلال لجنة مشتركة ممثل فيها الإدارة والمعاهد البحثية المعنية، حيث تم تفقد  مساحات الموز بالزمام والتي تروى بالتنقيط  والرد على استفسارات المزارعين في هذا الشأن .

 


وأوضح عطا أنه أيضا في إطار فعاليات الحملة القومية لمرض تورد القمة بالموز، تم المرور على قرية الرملة بمركز بنها  في محافظة القليوبية، بحضور اللجنة العلمية، حيث أوصت اللجنة المزارعين بضرورة تحويل الري بالغمر إلى شبكة ري بالتنقيط والاهتمام بالري وبرنامج التسميد والاهتمام بنظافة المزرعة من الحشائش والرش الدوري بأحد المبيدات الموصى بها كل ١٤ يوما للوقاية من مرض تورد القمه بالموز.

 

وفي سياق متصل، قال الدكتور حمدي جامع رئيس الادارة المركزية للارشاد الزراعي، انه تم المرور على حقول الحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة، وحقول ترشيد المياه بايتاى البارود و الدلنجات بمحافظة البحيرة وجميع حقول ترشيد المياه المنزرعة بهجن بحوث الذرة الشامية، كذلك تم المرور  على الحقول الإرشادية بمحافظة المنوفية بمركز شبين الكوم بنواحى بندر شبين والماى ومركز الباجور بنواحى كفر الباجور وجروان.

 

وأشار جامع إلى انه تم أيضا تنفيذ  ندوة إرشادية  بناحية شبراملس بمركز زفتى في محافظة الغربية وذلك ضمن فاعلية مبادرة حياة كريمة.

البحوث الزراعية مركز البحوث الزراعية الدخل القومي الانتاج الزراعي المزارع المصرى المنتج

ترشيحاتنا

وحش الـ بيك اب ماموث TRX 1000 من هينسي .. جاهز للانطلاق

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 26 يونيو 2021

طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون اللغة الإنجليزية اليوم

3.95 مليار شخص.. حدث تاريخي يشهده سوق الهواتف الذكية

موعد مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

الدعاء بعد الفجر حتى الشروق.. 10 أسباب تجعلك تداوم عليه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليفربول يضحي بـ محمد صلاح من أجل التعاقد مع مبابي

تقرير تونسي : كاف يوقع عقوبتين على الأهلي قبل مواجهة الترجي

نجل عمرو أديب يخضع لعملية جراحية" صورة "

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن نهائي كأس مصر

أخيرا لقيت التوازن.. حلا شيحة بـ الحجاب: حالي اتغير واتجوزت الحمد لله

بعد الانتخابات.. تحذير أمريكي عاجل إلى إثيوبيا

حكم خدمة الزوجة لأهل زوجها؟ .. الإفتاء تنهي الجدل

أخبار الفن.. اعتزال حلا شيحة.. دلال عبد العزيز في حالة خطر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد سنوات من المطالبات.. تقرير المخابرات الأمريكية عن حقيقة وجود أجسام فضائية|صور

براتب 2 مليون جنيه.. مطلوب زوجين للعمل والعيش على جزيرة ساحرة|صور

أذهل العالم.. شاهد ثعبان ضخم بألوان ساحرة|فيديو

الصور الكاملة.. محمد حماقي يغني بالخليجية في حفل مدينة جدة السعودية

فيديو

الدخان وصل قمة الجبل.. إخلاء منزل في السعودية بسبب حريق

سخر الجن.. القبض على نائب برلماني سابق لتجارة الآثار

الحرب اشتعلت.. ابنة محمد حلاوة تدخل علي خط الهجوم علي ياسمين عبد العزيز | فيديوجراف

فيديوجراف.. قرارت من البنك المركزي لمواجهة تداعيات كورونا

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: ذو الهمم قادرون دائما

أحمد فريد يكتب: أسرار وشائعات عن الفضاء «2»

عادل مبروك يكتب: أتباع الشيطان

سارة مجدى تكتب: تعددت الأسباب.. والتحرش واحد

يحيي عفيفي يكتب: قرار وزير المالية لم يكن مفاجأة

ياسر عبيدو يكتب: الرجولة فى خطر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ