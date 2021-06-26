البحوث الزراعية: نستهدف زيادة ربحية المزارع والمنتج المصري

زيادة ربحية المزارع

قال عادل عبدالعظيم، نائب رئيس مركز البحوث الزراعية، إن الإنتاج الزراعي يمثل أكثر من 17% من الدخل القومي المصري.

وأضاف نائب رئيس مركز البحوث الزراعية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حصاد الأسبوع"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مركز البحوث الزراعية يستهدف زيادة ربحية المزارع المصري والمنتج من خلال حل كافة المشكلات التي تواجه الإنتاج الزراعي.

وأشار إلى أنه في الوقت الحالي ورغم جائحة كورونا أثبتت مصر أنها قادرة على تخطي الصعاب خاصة فيما يتعلق بتوفير الغذاء للشعب المصري، وليس ذلك فقط فقد سجلت وزارة الزراعة قفزة كبيرة حيث تخطت قيمة الصادرات الـ5 ملايين طن في العام.



نشاط مكثف للإرشاد الزراعي لدعم المزارعين فنيا في 4 محافظات

واصل قطاع الإرشاد الزراعي، برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشاطه المكثف من خلال الادارتين المركزيتين للبساتين والمحاصيل والإرشاد الزراعي، لتقديم الدعم الفني للمزارعين، في المحافظات المختلفة، تنفيذا لتكليفات وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة التواصل مع المزارعين في الحقول لنقل التوصيات الفنية والممارسات السليمة اليهم.



وقال المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين، انه تم المرور على زمام الجمعية الزراعية بناحية كوم زيادة مركز كوم حمادة محافظة البحيرة، وذلك من خلال لجنة مشتركة ممثل فيها الإدارة والمعاهد البحثية المعنية، حيث تم تفقد مساحات الموز بالزمام والتي تروى بالتنقيط والرد على استفسارات المزارعين في هذا الشأن .



وأوضح عطا أنه أيضا في إطار فعاليات الحملة القومية لمرض تورد القمة بالموز، تم المرور على قرية الرملة بمركز بنها في محافظة القليوبية، بحضور اللجنة العلمية، حيث أوصت اللجنة المزارعين بضرورة تحويل الري بالغمر إلى شبكة ري بالتنقيط والاهتمام بالري وبرنامج التسميد والاهتمام بنظافة المزرعة من الحشائش والرش الدوري بأحد المبيدات الموصى بها كل ١٤ يوما للوقاية من مرض تورد القمه بالموز.

وفي سياق متصل، قال الدكتور حمدي جامع رئيس الادارة المركزية للارشاد الزراعي، انه تم المرور على حقول الحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة، وحقول ترشيد المياه بايتاى البارود و الدلنجات بمحافظة البحيرة وجميع حقول ترشيد المياه المنزرعة بهجن بحوث الذرة الشامية، كذلك تم المرور على الحقول الإرشادية بمحافظة المنوفية بمركز شبين الكوم بنواحى بندر شبين والماى ومركز الباجور بنواحى كفر الباجور وجروان.

وأشار جامع إلى انه تم أيضا تنفيذ ندوة إرشادية بناحية شبراملس بمركز زفتى في محافظة الغربية وذلك ضمن فاعلية مبادرة حياة كريمة.