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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

"عقارات" الأكثر تداولا في البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي

صدى البلد

احتل قطاع عقارات المرتبة الأولى في قائمة القطاعات الأكثر تداولا في البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، يليه قطاع خدمات مالية غير مصرفية بقيمة تداول بلغت 1.041 مليار جنيه وكمية تداول 765.8 مليون سهم وفي المرتبة الثالثة قطاع موارد أساسية بقيمة تداول 939.1 ملايين جنيه وكمية تداول 160 مليون سهم.

أغلق مؤشر ايجى اكس 30 في البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي عند 10278 نقطة مسجلا ارتفاعا بـ 4.19.% بينما سجل مؤشر EWI EGX70 صعودا بنسبة 1.36% مغلقا الفترة عند 2328 نقطة, بينما سجل مؤشر  S&p انخفاضا بنحو 5.36% مغلقا الفترة عند 1772 نقطة.

وبالنسبة لمؤشر capped EGX30 في البورصة المصرية  فقد سجل ارتفاعا خلال تعاملات الأسبوع الماضي  بنحو 3.68%مغلقا عند 12877 نقطة. بينما سجل مؤشر EWI EGX100 ارتفاعا بنحو 2.18%مغلقا الفترة عند 3296 نقطة.

27.6 مليار جنيه قيمة تداول الأسبوع

بلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي نحو 27.6 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 2714 مليون ورقة منفذة على 266 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 26.2 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 2298 مليون ورقة منفذة على 232 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضي الأسبوع الماضي عقارات البورصة

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