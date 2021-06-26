111 مليون جنيه مبيعات الأجانب في البورصة المصرية الأسبوع الماضي

سجلت تعاملات المصريين في البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، نسبة 83.3%من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.1% والعرب على 7.6% بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافي بيع في البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي بقيمة 111.7 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 97.7 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

واستحوذت الأسهم في البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي على 32.87% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 67.13% خلال الأسبوع.

جدير بالذكر أن تعاملات المصريين في البورصة المصرية مثلت 81.6% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 11.2 %و سجل العرب 7.2% وسجل الأجانب صافي بيع بنحو 2340 مليون جنيه وسجل العرب صافي شراء بـ 581 مليون جنيه، على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

عقارات الأكثر تداولا بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي

احتل قطاع عقارات المرتبة الأولى في قائمة القطاعات الأكثر تداولا بالبورصة خلال الأسبوع، يليه قطاع خدمات مالية غير مصرفية بقيمة تداول بلغت 1.041 مليار جنيه وكمية تداول 765.8 مليون سهم وفي المرتبة الثالثة قطاع موارد أساسية بقيمة تداول 939.1 ملايين جنيه وكمية تداول 160 مليون سهم.