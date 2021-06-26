عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

111 مليون جنيه مبيعات الأجانب في البورصة المصرية الأسبوع الماضي

صدى البلد

سجلت تعاملات المصريين في البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، نسبة 83.3%من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.1% والعرب على 7.6% بعد استبعاد الصفقات. 

وسجل الأجانب صافي بيع في البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي بقيمة 111.7 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 97.7 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

واستحوذت الأسهم في البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي على 32.87% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 67.13% خلال الأسبوع.

جدير بالذكر أن تعاملات المصريين في البورصة المصرية مثلت 81.6% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 11.2 %و سجل العرب 7.2% وسجل الأجانب صافي بيع بنحو 2340 مليون جنيه وسجل العرب صافي شراء بـ 581 مليون جنيه، على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

عقارات الأكثر تداولا بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي

احتل قطاع عقارات المرتبة الأولى في قائمة القطاعات الأكثر تداولا بالبورصة خلال الأسبوع، يليه قطاع خدمات مالية غير مصرفية بقيمة تداول بلغت 1.041 مليار جنيه وكمية تداول 765.8 مليون سهم وفي المرتبة الثالثة قطاع موارد أساسية بقيمة تداول 939.1 ملايين جنيه وكمية تداول 160 مليون سهم.

البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضي الأسبوع الماضي البورصة المصرية الأسبوع الماضي البورصة

ترشيحاتنا

نائب الزمالك: التجديد للاعبين هدفه منحهم الشعور بالاستقرار لتقديم أفضل ما لديهم

استشاري تغذية يكشف حقيقة ارتباط الصيام المتقطع بنقص الوزن.. فيديو

بـ 77 مليون دولار.. هونر تبيع الوحدات الأولى من سلسلة Honor 50 في دقيقة واحدة

متي يتم حلق شعر المولود وحكم التصدق بوزنه ذهبا؟ الإفتاء ترد

اليمن يحذر من مخاطر شرعنة مليشيا الحوثي

مائل للحرارة على القاهرة الكبرى.. حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليفربول يضحي بـ محمد صلاح من أجل التعاقد مع مبابي

تقرير تونسي : كاف يوقع عقوبتين على الأهلي قبل مواجهة الترجي

نجل عمرو أديب يخضع لعملية جراحية" صورة "

حكم خدمة الزوجة لأهل زوجها؟ .. الإفتاء تنهي الجدل

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن نهائي كأس مصر

بعد الانتخابات.. تحذير أمريكي عاجل إلى إثيوبيا

أخيرا لقيت التوازن.. حلا شيحة بـ الحجاب: حالي اتغير واتجوزت الحمد لله

أخبار الفن.. اعتزال حلا شيحة.. دلال عبد العزيز في حالة خطر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

براتب 2 مليون جنيه.. مطلوب زوجين للعمل والعيش على جزيرة ساحرة|صور

ذهل العالم.. شاهد ثعبان ضخم بألوان ساحرة|فيديو

الصور الكاملة.. محمد حماقي يغني بالخليجية في حفل مدينة جدة السعودية

أبرزها البصل .. 3 أطعمة تحمي الكلى من الأمراض

فيديو

الدخان وصل قمة الجبل.. إخلاء منزل في السعودية بسبب حريق

سخر الجن.. القبض على نائب برلماني سابق لتجارة الآثار

الحرب اشتعلت.. ابنة محمد حلاوة تدخل علي خط الهجوم علي ياسمين عبد العزيز | فيديوجراف

فيديوجراف.. قرارت من البنك المركزي لمواجهة تداعيات كورونا

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: ذو الهمم قادرون دائما

أحمد فريد يكتب: أسرار وشائعات عن الفضاء «2»

عادل مبروك يكتب: أتباع الشيطان

سارة مجدى تكتب: تعددت الأسباب.. والتحرش واحد

يحيي عفيفي يكتب: قرار وزير المالية لم يكن مفاجأة

ياسر عبيدو يكتب: الرجولة فى خطر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ