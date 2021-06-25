منصات إلكترونية لمعرض الكتاب تتيح شراء الكتب أونلاين.. فيديو

قال محمد عبد الرحمن، مسئول المحتوى الرقمي، لمعرض الكتاب، أن المعرض سيتيح شراء الكتب إلكترونيا دون الحضور ومتابعة الندوات عبر منصة المعرض.

وأضاف عبد الرحمن خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة” عبر “القناة الأولى المصرية”، أنه سيكون هناك منصات إلكترونية، مشيرا إلى أنه من الممكن شراء الكتب عن طريق تلك المنصات.

قال الدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن معرض الكتاب كان عليه إقبال كبير بنسبة تصل من 200 ألف شخص إلى 550 ألفًا والذى ساهم فى وجود تزاحم يومى في الدورات السابقة، لذلك تم عمل سيطرة على هذا التزاحم في هذه الدورة بسبب جائحة كورونا.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للكتاب، أنهم واجهوا تحديات كبيرة فى ظل إنتشار جائحة كورونا وكانت فى مقدمتها التحكم فى زيادة أعداد المقبلين على المعرض.

وأوضح الدكتور هيثم الحاج على، أن الحجز أصبح متاحًا على الموقع الخاص بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، وليس ورقياً، منوهًا إلى أن الدخول للمعرض سيكون بأسبقية الحجز على الموقع .

وأكد رئيس الهيئة العامة للكتاب، أن السعة اليومية ستصل إلى 100 ألف زائر، مشيرًا إلى أنه خلال الـ 8 ساعات الماضية وصلت نسبة تسجيل المواطنين إلى 27 ألفًا.



وتابع "أنه فى السنوات السابقة كانت هناك خريطة نقل واضحة وسلسلة جدا بالنسبة للمواطنين لنقلهم إلى معرض الكتاب الدولى ساهمت فى ذلك محافظة القاهرة بتوفير 7 خطوط نقل مخصصة للمعرض من كبرى الميادين فى القاهرة إلى المعرض وصولا إلى المعرض مباشرة".



وقال الدكتور شوكت المصري مدير الانشطة الثقافية بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، إن المعرض سيتم افتتاحه يوم 30-6 من قبل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، و الافتتاح للجمهور من يوم 1- 7 و حتى 15-7.



وأضاف، أن المعرض سيكون من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة العاشرة مساء.



وأشار إلى أن هناك استعداد تام لهذه الدورة، بعد تأجيلها أكثر من مرة، مؤكدًا أن الموعد الذى كان سيعقد فيها شهر يناير، وكشف أن المعرض تم قبل عيد الأضحى، وقبل الدورة المقبلة التى ستكون فى يناير المقبل.