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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أعمدة إنارة قرية دندرة في قنا متهالكة وتعرض الأهالي للخطر

صدى البلد

سادت حالة من الغضب الشديد بين أهالي قرية دندرة التابعه لمحافظة قنا  ، بسبب تهالك أعمدة الإنارة، ووجود فواتح بها تهدد حياة المواطنين والأطفال بالصعق الكهربائي.

وقال المواطن محمد الجعيدى من الأهالي، فى رسالة بعثوا بها لخدمة شكاوى بين الناس بموقع "صدى البلد": “نستغيث نحن أهالى قرية دندرة التابعه لمحافظة قنا بالمسئولين عن الكهرباء بالمحافظة من وجود أعمدة كهرباء متهالكة و مائله ، كما نعانى من ضعف في الخدمات العامة”.


وأضافوا: "والمشكلة الأكبر التي تتسبب في خوف وازعاج العديد من الأهالي، ترك أعمدة الكهرباء بالقرية بدون صيانة حتى أصبحت متهالكة وبها فتحات تهديد حياة الأطفال، خاصة في فترة سقوط الأمطار، فنخشى على أولادنا من الصعق بالكهرباء،  ونخاف على أبنائنا من ملامسة تلك الأعمدة، بجانب تخوفنا من أن تقع هذه الأعمدة وتحدث كارثة وتزهق الأرواح، أغيثونا قبل أن تقع الفاجعة".

وأكدوا أنهم تقدموا بشكاوى عديدة للمسئولين في شبكة الكهرباء والوحدة المحلية لصيانة الأعمدة، خاصة أنها محاطة بمنازل الأهالي، ومع سقوط الأمطار تتسبب في حدوث صعق كهربائي عند ملامستها، دون استجابة من أحد.


وناشدوا المسئولين في محافظة قنا والكهرباء، سرعة إحلال وتجديد الأعمدة الكهربائية المتهالكة وحل هذه المشكلة للحفاظ على أرواح أبنائنا وأهالى المنطقة.


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
 

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