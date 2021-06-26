سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 26 يونيو 2021

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم السبت 26 يونيو 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي.

وسجلت أسعار العملات الأجنبية والدولار كالتالى:

متوسط سعر الدولار في السوق بالجنيه المصري

سعر الدولار الأمريكى​ 15.6108

سعر اليورو​ 18.6503

سعر الجنيه الإسترلينى​ 21.8318

سعر الفرنك السويسرى​ 17.0164

سعر الـ 100 ين اليابانى​ 14.0828

الريال السعودى​ 4.1627

سعر الدينار الكويتى​ 51.7961

سعر الدرهم الاماراتى​ 4.2492

سعر اليوان الصينى​ 2.4105



وحرر البنك المركزي أسعار صرف العملات الأجنبية والدولار فى نوفمبر 2016 طبقا لآلية العرض والطلب.



وتختلف أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية والعربية من بنك لآخر.