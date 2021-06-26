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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 26 يونيو 2021

صدى البلد

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم السبت 26 يونيو 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي.

وسجلت أسعار العملات الأجنبية والدولار كالتالى:

متوسط سعر الدولار في السوق بالجنيه المصري

سعر الدولار الأمريكى​ 15.6108 

سعر اليورو​ 18.6503 

سعر الجنيه الإسترلينى​ 21.8318 

سعر الفرنك السويسرى​ 17.0164 

سعر الـ 100 ين اليابانى​ 14.0828 

الريال السعودى​ 4.1627 

سعر الدينار الكويتى​ 51.7961 

سعر الدرهم الاماراتى​ 4.2492 

سعر اليوان الصينى​ 2.4105 


وحرر البنك المركزي أسعار صرف العملات الأجنبية والدولار فى نوفمبر 2016 طبقا لآلية العرض والطلب.

وتختلف أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية والعربية من بنك لآخر.

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