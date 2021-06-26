سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 26 يونيو 2021
ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم السبت 26 يونيو 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي.
وسجلت أسعار العملات الأجنبية والدولار كالتالى:
متوسط سعر الدولار في السوق بالجنيه المصري
سعر الدولار الأمريكى 15.6108
سعر اليورو 18.6503
سعر الجنيه الإسترلينى 21.8318
سعر الفرنك السويسرى 17.0164
سعر الـ 100 ين اليابانى 14.0828
الريال السعودى 4.1627
سعر الدينار الكويتى 51.7961
سعر الدرهم الاماراتى 4.2492
سعر اليوان الصينى 2.4105
وحرر البنك المركزي أسعار صرف العملات الأجنبية والدولار فى نوفمبر 2016 طبقا لآلية العرض والطلب.
وتختلف أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية والعربية من بنك لآخر.