فنانون في أوكار المخدرات.. تفاهة الأحدث وبطلة اللي بالي بالك الأبرز

أخبار النجوم

أثارت قصص النجوم مع المخدرات حالة من الجدل الواسع داخل الوسط الفني، وأعادت للأذهان قصة عدد من النجوم مع المخدرات وكيف أنهت على بعضهم وكيف استطاع البعض الآخر أن يخرج من هذا النفق المظلم بعد تجربة عنيفة.

ويرصد «صدى البلد» في التقرير التالي،أخر القصص المثيرة للمشاهير من المخدرات.

تفاهة - بطل بلية ودماغه العالية

تمكن صلاح مجاهد صاحب شخصية «تفاهة» في فيلم بلية ودماغه العالية، من تصدر محرك البحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض عليه، لاتهامه بالاتجار في المخدرات، إثر العثور على مسحوق يشبه الهيروين المخدر بحوزته.

ولعل أبرز المشاهد صلاح مجاهد التي مازالت محفورة في ذهن المشاهدين هي رسالة الفنان محمد هنيدي له في الفيلم حيث شهد مشهد ظهوره الأول في الفيلم ارتباطا كبيرا لدى الناس .

وتحدث هنيدي مع صلاح مجاهد وسأله عن اسمه ليخبره انه اسمه " تفاهه" ؛ ليرد هنيدي " ومالك فخور اوي كدة " .

وأمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشرابية، بتجديد حبس صلاح مجاهد وشهرته "تفاهة"، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم بعدما عثرت بحوزته على مسحوق يشبه مسحوق الهيروين المخدر.

المخرج خالد مرعي

عاد المخرج خالد مرعي، إلى منزله في شهر يونيو عام 2020، بعد أن خرج من السجن، وقضى فترة عقوبته في قضية ضبطه بجلب مخدرات إلى مصر، بعد أن تم ضبطه في المطار وبحوزته كميات من المواد المخدرة.

هيثم محمد

أما الفنان "هيثم محمد" فأمرت نيابة القاهرة الجديدة بحبسه هو وشخص آخر 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة حيازتهما مادة الهيروين وتعاطيها داخل سيارة ملاكى بمدينة بدر والعثور على 12 جرام هيروين.

عمر مصطفى متولي

كذلك تم ضبط "عمر مصطفى متولى" نجل الفنان الراحل "مصطفى متولى" أثناء تعاطيه المواد المخدرة حال استقلاله سيارته بمنطقة العبور وبحوزته سيجارة مشتعلة مخلوط تبغها بمخدر الحشيش وقطعة صغيرة من ذات المخدر تزن حوالى 3 جرامات، وتم التحفظ علي المضبوطات وإخلاء سبيله فى النهاية بضمان مالى قدره 1000 جنيه.

ورغم ان وكالات الأنباء والصحف نشرت رقم المحضر وأكدت تعاطي عمر للمخدرات إلا انه نفى كل ما تردد وكتب من خلال حسابه على "فيس بوك": "اللي حصل إن أنا روحت لواحد صاحبي النيابة عشان عنده مشكلة عبيطة مش مستاهلة يحبسوه وطبعاً عشان أنا وشي هو اللي معروف كل واحد بقى يحكي القصة بطريقته اللي يقول دي مشكلتي أنا واللي يقول مشادة كلامية مع ضابط والعناوين المستفزة والهيصة دي".

وأضاف: "أنا بس بطمن الناس اللي بتسأل عليا أنا زي الفل وأصلا أمبارح بالليل كنت في المسرح وكان عندنا ناس من الرقابة بتشوف العرض ده غير إن رقم العربية اللي في الخبر مش رقم عربيتي".

دينا الشربيني

وللعنصر النسائى ظهور لافت ومثير للجدل، والتى كانت آخرهم الفنانة "دينا الشربينى" التى تم القبض عليها بداخل إحدى الشقق بمنطقة الزمالك و اتهمت بحيازة المخدرات والهيروين بنية التعاطي، وتم صدور حكم قضائى ضدها بقضاء عام كامل فى السجن و تغريمها 10 آلاف جنيه بعد الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة عليها.

ولم يكن الحكم القضائى الوحيد هو الضربة القوية لمستقبل "الشربينى" الفنى بل جاءت الضربة فى مقتل لرفض نقابة الممثلين عودتها مرة اخرى للتمثيل طبقاً لقوانين النقابة إلا ان الفنان أشرف زكي اكد انه سوف يدرس الالتماس الذي قدمته دينا مؤخراً.

نهى العمروسى

ويتشابه الأمر مع ماتعرضت له الفنانة "نهى العمروسى" والتى قد القت الشرطة القبض عليها فى شهر مارس 2014 بتهمة تعاطي المخدرات بأحد المحلات الشهيرة بمنطقة الزمالك، مما اثار الفزع لدى اسرتها التى اكدت ان القبض عليها كان خطأ وانها أقلعت عن التدخين منذ فترة طويلة وبالفعل بعد الحصول على عينة من دمها تم التأكد من عدم تعاطيها أى مواد مخدرة وحصلت على البراءة بعد أيام قليلة من القبض عليها.

الإنكار "سيد الموقف" وهو مافعله الفنان "أحمد عزمي" بعدما اخلى سبيله من النيابة بعد القاء الشرطة القبض عليه بتهمة حيازة أقراص مخدرة اثناء تواجده بشرم الشيخ ودفع غرامة مالية تُقدر بـ 2000 جنيه، ليخرج "أحمد" مدافعا عن نفسه مؤكداً ان كل ما تردد حول إدمانه المخدرات مجرد شائعات وقال: "أنا بريء تماماً من تهمة تعاطي المخدرات، وأحد ضباط الشرطة هو من لفق هذه القضية لي، لأنني رفضت رغبته في التصوير مع فتيات كانوا بصحبتي".

إنتصار

أما الفنانة "إنتصار" فقد تم القبض عليها بتهمة تعاطي المخدرات في الجيزة بعد ضبطها في حالة سُكر، أثناء قيادة سيارتها (الملاكي) بصحبة 3 كويتيين مخترقة حظر التجوال، إلا أن النيابة أمرت بإخلاء سبيلها بكفالة 5 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات.

ريكو

بينما الفنان "ريكو" قبض عليه منذ فتره بصحبة 4 آخرين، متلبسين بتعاطى المخدرات، فى إحدى الشقق بمدينة العبور، إلى قائمة الفنانين الذين وقعوا فى فخ تعاطى المخدرات.

نيفين مندور

وبالرجوع إلى اعوام سابقة، نجد فنانين وفنانات اقدموا على الإدمان وكانوا بمثابة صدمة شنيعة للجماهير، والتى كانت من أبرزهم الفنانة "نيفين مندور" صاحبة الملامح الهادئة الملائكية فى فيلم "اللى بالى بالك" مع الفنان "محمد سعد" والتى ضبطت في سيارتها برفقة اثنين آخرين وهم يتعاطون 30 جرامًا من "الهيروين" بدافع التعاطي وليس الاتجار، وقد أنكرت التعاطي أمام تحقيقات النيابة، وقد تم إخلاء سبيلها أيضًا بكفالة 5 آلاف جنيه.

أحمد الكحلاوي

وفي عام 1989 ضبطت إدارة مكافحة المخدرات بالعجوزة المطرب "أحمد الكحلاوي" بشقته برفقة بعض الأصدقاء يتناولون مخدر الحشيش واتهمته بإدارة مسكنه لهذا النشاط.

مجدى وهبة

أما الفنان "مجدى وهبة" فقد تم ضبطه في إحدى المرات وهو يتعاطى الأفيون في سيارته بشارع العروبة، ولكن تم إخلاء سبيله لعدم كفاية الأدلة، ولكنه توفى فى 4 فبراير 1990 بقرية المشربية السياحية بالغردقة إثر هبوط حاد بالقلب وترددت أنباء وقتها عن أنه تناول قطعة كبيرة من المخدرات أحدثت له هبوطاً حاداً في الدورة الدموية.

كما تلقت الفنانة الراحلة "ماجدة الخطيب" حكما بالسجن مدة 5 سنوات بتهمة تعاطي المخدرات.