نشرة أخبار العالم| جنوب السودان يستعد لبناء سد ضخم على النيل.. وواشنطن توجه تحذيرا عاجلا لإثيوبيا بشأن إقليم تيجراي

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددًا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

بعد الانتخابات.. تحذير أمريكي عاجل إلى إثيوبيا



وجهت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرا جديدا إلى إثيوبيا بشأن النزاعات المستمرة لا سيما في إقليم تيجراي، ما يهدد الديمقراطية، ووحدة البلاد والاستقرار الإقليمي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان بشأن الانتخابات الإثيوبية إن "الصراعات المتزايدة تشكل تهديدا كبيرا لوحدة إثيوبيا والاستقرار الإقليمي".

ودعا الوزير الأمريكي في بيانه المسؤولين في إثيوبيا إلى حل هذه الأزمات من خلال مشاركة سياسية شاملة، مؤكدا أن "الانتخابات في حد ذاتها ليست علامة كافية على الديمقراطية والإصلاح السياسي الحقيقي".

سد جديد على النيل.. جنوب السودان يستعد لتحقيق حلم قديم



قال نائب وزير خارجية جنوب السودان دينج داو بينج مالك إن بلاده تخطط لتحقيق حلم يقارب عمره عشر سنوات بتشييد سد ضخم على النيل لمنع الفيضانات المدمرة.

وقال مالك في حوار مع صحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية "هذه خطة إستراتيجية للدولة، الحكومة لديها خطة لبناء سد لتوليد الكهرباء والطاقة لأنه لا يمكن أن تكون لديك دولة بدون تصنيع".

وأوضح مالك أن وزارة الري تلقت تعليمات لبدء إجراء دراسات أولية للمساعدة في صياغة الخطط - بما في ذلك مدى ارتفاع السد، وحجم الخزان خلف الهيكل وعدد التوربينات التي يمكنها تشغيلها.

واستطرد نائب وزير الخارجية بجنوب السودان "سنأخذ بعين الاعتبار عند بناء السد الأثر البيئي والجانب الهيدرولوجي. إننا نتطلع إلى الاستدامة، ونراعي الظروف البيئية المحيطة، لا يمكنك فعل ذلك بين عشية وضحاها، ونتوقع أيضًا المشكلات التي قد تظهر".

للمرة الأولى منذ 2012.. حاملة الطائرات الأمريكية رونالد ريجان تصل الشرق الأوسط



أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن حاملة الطائرات رونالد ريجان دخلت منطقة عمليات الأسطول الخامس، الذي يتخذ من المياه الإقليمية لمملكة البحرين مقرا له، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2012.

وقال كبير ضباط حاملة الطائرات الأمريكية رونالد ريجان "وجودنا المرن عنصر أساسي لحلفائنا بأن واشنطن ما تزال ملتزمة بأمن الملاحة".

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان "دخلت حاملة الطائرات "يو إس إس رونالد ريجان.. برفقة طراد الصواريخ الموجهة "يو إس إس شيلوه" (CG 67) والمدمرة حاملة الصواريخ الموجهة "يو إس إس هالسي" (DDG 97) منطقة عمليات الاسطول الخامس".

واشنطن: لا تغيير في سياستنا تجاه الجولان



أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن سياسة الولايات المتحدة تجاه هضبة الجولان السورية المحتلة وتبعيتها لإسرائيل لم تتغير، نافية صحة تقارير ألمحت إلى نية إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن التراجع عن اعتراف إدارة سلفه دونالد ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان.

ونقل موقع "واشنطن فري بيكون" أمس الخميس عن مسؤول في الخارجية الأمريكية قوله، ردا على أسئلة عن موقف إدارة بايدن إزاء وضع الجولان، إن "هذه الأرض ليست تابعة لأحد، والسيطرة عليها قد تتغير نظرا للديناميكيات المتغيرة في المنطقة".

ولفت المسؤول إلى أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أكد بوضوح أن الجولان يحظى بأهمية قصوى بالنسبة لأمن إسرائيل، مضيفا أن تواجد قوات إيرانية وفصائل مدعومة من طهران في سوريا يمثل خطرا أمنيا ملموسا على الدولة العبرية.

إعلان جديد من البيت الأبيض بشأن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان



قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إنه سيتم نقل عدد من الأفغان الذين عملوا مع القوات الأمريكية في أفغانستان قبل الانسحاب الكامل المحدد له في سبتمر المقبل.

وذكر البيت الأبيض، أن قرار سحب القوات الأمريكية من أفغانستان يتوافق مع موقف الرئيس بأن الحرب هناك لا يمكن الفوز فيها.

وأوضحت ساكي، أن الولايات المتحدة ستحافظ على وجودها على الأرض في أفغانستان، حيث سيتم إعادة هيكلة القوات وستقوم واشنطن بمواصلة بناء ودعم الجيش الأفغاني.

الحكم على الشرطي المتهم بقتل جورج فلويد بالسجن 22 عاما ونصف



أصدر قاض أمريكي، اليوم الجمعة، حكما بالسجن لمدة 22 عاما ونصف على ديريك شوفين، ضابط الشرطة السابق في مدينة مينيابوليس،المتهم بقتل الأمريكي ذي الأصول الإفريقية جورج فلويد، ما يغلق قضية أثارت موجات من الاحتجاجات في الولايات المتحدة بشأن إساءة معاملة السود في البلاد.

ورفض القضاء الأمريكي خلال الجلسة طلب الضابط ديريك شوفين بإجراء محاكمة جديدة في اتهامه بقتل جورج فلويد العام الماضي.

قرار سعودي عاجل باخلاء قرية من سكانها.. ماذا يحدث؟



أصدرت السلطات السعودية، قرارا عاجلا بضرورة إخلاء قرية سكنية من سكانها حيث شرعت علي الفور فرق الدفاع المدني بإخلاء القرية السكنية والتي تقع في منطقة عسير جراء اقتراب حرائق منتزه الأمير سلطان من منازل السكان.

وذكرت مصادر لـ"أخبار 24"، أن فرق الدفاع المدني أخلت سكان قرية الجرة في الساعة الثالثة من عصر اليوم (الجمعة)؛ بسبب وصول النيران إلى المنازل، وذلك لتفادي حدوث اختناقات وأضرار جسدية لساكني المنطقة.

وأوضحت أن أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، متواجد عبر الطيران الجوي لمتابعة إجراءات السيطرة على الحريق، والاطمئنان على المواطنين.