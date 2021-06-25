إبراهيم عيسى: اللي رافض ياخد لقاح كورونا معندوش دم وأناني.. فيديو

استعرض الإعلامي إبراهيم عيسى، إحصائية، توضح مدى استعداد المواطنين لتلقي لقاح فيروس كورونا، ووفقا لها؛ تبين وجود عدد كبير من المواطنين يخشى من تلقي لقاح فيروس كورونا؛ الأمر الذي أدى إلى غضبه.

وهاجم الإعلامي "إبراهيم عيسى " ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، المواطن الذين يرفض أخذ لقاح فيروس كورونا، قائلاً: “أناني ومعندوش دم ومعندوش عقل ومحتاج يروح لطبيب نفسي”.

وأكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن عدم تلقي لقاح فيروس كورونا؛ قد يسبب الوفاة، وأبدى استغرابه الشديد من أن بعض الأشخاص يفضلون الوفاة أو المرض بفيروس كورونا، على أخذ اللقاح.

وأكد إبراهيم عيسى أن عدم أخذ اللقاح؛ يسبب تعطل الحياة في مصر خاصةً الحياة الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية.

وقال "عيسى" أعتقد أن الدولة المصرية عندما تتوفر لديها كميات كبيرة من لقاح فيروس كورونا ستجبر المواطنين على تلقيهم للقاح.



دلتا كورونا



نشرت دراسة حديثة حول الجدول الاستشاري العلمي لـ فيروس كورونا ، تفيد بأن حالات متغير دلتا كورونا تشكل الآن 27 في المائة من جميع العينات الإيجابية الجديدة.



وفي الوقت الذي يتم التغلب على الموجة الثالثة من فيروس كورونا، يحذر الخبراء من أن الموجة الرابعة يمكن أن تضرب في أي وقت إذا تم رفع القيود بسرعة كبيرة، ولكن هناك أمل في إمكانية منع ذلك من خلال المزيد من اللقاحات وإعادة الافتتاح بعناية.

وتأتي احتمالية حدوث طفرة رابعة في عدد الحالات في الوقت الذي تكافح فيه مقاطعات متعددة لإعادة عد الحالات إلى أسفل بعد بدء الموجة الثالثة المرهقة في مارس.

كما أشارت الدكتورة تيريزا تام ، كبيرة مسؤولي الصحة العامة في كندا ، إلى أنه بمجرد أن يتم تطعيم 20 في المائة من البلاد بالكامل ضد فيروس كورونا ، يمكن للمسؤولين البدء في تخفيف القيود الأكثر صرامة ، و "إذا كنت حريصًا" ، فلن يكون هناك عودة للظهور .

وأكدت أن هناك فرصة لارتفاع عدد حالات دخول المستشفى بشكل حاد مرة أخرى إذا ظل جزء كبير من السكان غير محصنين ضد فيروس كورونا ، بما في ذلك أي عاملين أساسيين ، والتي قالت إنها تتحدث عن الحاجة إلى إعطاء الأولوية للمجموعات المعرضة للخطر.

