خبير أمن معلومات: فيس بوك يتاجر ببيانات المواطنين ويسيطر على المعلومات

أكد الدكتور محمد الجندي، خبير أمن المعلومات، أن معلومات المواطنين الموجودة على الفيسبوك لا يملكها التطبيق لكنه يستغل في تغيير السلوكيات، منوهًا بأن المحمول والتطبيقات تسيطر على كل المعلومات كالموقع الجغرافي وسجل المكالمات وقراءه الشبكات التي يتصل بها.

وأضاف "الجندي"، خلال لقاءه ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه لا يوجد أي أدلة تفيد إطلاع الشركات الكبرى على الرسائل الخاصة للأفراد، مشددًا على أن فيس بوك يطلع على البيانات الوصفية ويربط المعلومات ببعضها، كما أن البيانات الوصفية تمثل خطورة على المواطنين في تحديد موقعهم وافكارهم والمعلومات الخاصة بهم.

وتابع: "فيس بوك يتاجر ببيانات المواطنين، والمنصات الإلكترونية تأخذ كل معلومات الأفراد الشخصية ويستخدمها"، مؤكدًا أن الصراعات التي ستحدث بين "كلوب هاوس" و"فيسبوك" ستدفع الشركة الكبرى فيسبوك السيطرة على التطبيق الصوتي.

كشف المهندس عادل عبد المنعم خبير أمن المعلومات ورئيس أمن المعلومات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، تفاصيل حجب المواقع الإباحية داخل مصر.

وأوضح عبد المنعم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين سعيد مقدمة برنامج "الجمعة في مصر" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"،:" منع استخدام أي تطبيق لا يجدي نفعا، مشددا على ضرورة الوعي باستخدام تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعى".

وتابع خبير أمن المعلومات:" غلق المواقع الإباحية موضوع يفرض نفسه بشكل متكرر للرغبة في الحفاظ علي المراهقين، مردفا:" هناك صعوبة فى حجب كل المواقع الإباحية".

وفي السياق ذاته، قال النائب أحمد دياب أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لوزير الاتصالات ، بشأن غلق المواقع الإباحية المفتوحة على جميع المنصات فى مصر.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين، أنه من الضروري حجب المواقع الإباحية التى تؤدي لضياع القيم والأخلاق الدينية.



ولفت إلى أن طلبه لم يناقش، فى مجلس النواب، ولكنه سيناقش بعد أن ينزل جدول فى الجلسة العامة.

وطالب من الإعلام بالمساندة وأكد أن مصر تمكنت من غلق المواقع الإرهابية والتى تحرض على الإجرام، فمصر قادرة على غلق المواقع الإباحية.



وطالب الإعلامي تامر أمين، المسئولين فى وزارة الاتصالات بغلق المواقع الإباحية، وذلك للحفاظ على الشباب، موضحا أن السوشيال ميديا بها أشياء خطيرة على المواطنين، والجميع شاهد ما كانت تقدمه فتيات التيك توك خلال الفترة الماضية.



وأضاف تامر أمين أنه تواصل منذ فترة مع وزارة الاتصالات و أكدوا له أن غلق المواقع الإباحية يتكلف الكثير، متسائلا : “ هل هذه المشكلة لا تزال قائمة أم يمكننا أن نغلق المواقع فى هذه الفترة".



ولفت تامر أمين إلى أن هناك بعض الدول العربية قامت بغلق تلك المواقع، وفى حين رغبة المواطنين الدخول على تلك المواقف تأتى رسالة بأنها مغلقة، وطالب تامر أمين، بعدم ترك الشباب لـ تلك المخاطر.



وتقدم النائب، أحمد دياب أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لوزير الاتصالات ، بشأن غلق المواقع الإباحية المفتوحة على جميع المنصات فى مصر.

وأوضح" دياب" في طلب الإحاطة الذي تقدم به أن هذه المواقع ليس لها أي هدف يذكر، سوى أنها تعمل على تدمير عقول الشباب بشكل خاص ، والأسر بشكل عام، مطالبا بغلق هذه المواقع ، والتي تتنافى مع المعتقدات الدينية ، والقيم الأخلاقية ، وكذا الاجتماعية.

يطالب بوجود آلية لحجب تلك المواقع



واستنكر أمين اقتصادية النواب عدم وجود آلية لدى جهاز تنظيم الاتصالات لحجب تلك المواقع، متسائلا كيف استطاعت بعض الدول العربية حجب تلك المواقع؟

وأشار" دياب " إلى أن إدمان الشباب للمواقع الإباحية ، يعد من المشاكل الصعبة التي تواجه المجتمع، ولابد من الوقوف على الأسباب الحقيقة لهذه المشكلة، لإيجاد حلول مثلى وفعالة ، لافتا إلى أن الأفراد الذين يعانون من إدمان مشاهدة الأفلام الإباحية يجدون حرجًا بالغًا في الاعتراف بذلك للأقارب ، كما يجدون صعوبة شديدة في طلب العلاج من الأطباء المختصين خوفًا من معرفة أي شخص بذلك.

وأكد أمين اقتصادية النواب أن إدمان الأفلام الإباحية ليس مجرد تسلية كما يعتقد البعض، لكنه بمثابة آفة مرض يتطلب وقفة جدية للتعامل معه ومحاولة الحصول على العلاج المناسب، حيث يعد إدمان المواقع الإباحية من العقبات الخطيرة التي تدمر حياة الشباب، لاسيما في مرحلة المراهقة.