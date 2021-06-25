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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أرقام قياسية..تونس تسجل3467 إصابة جديدة و83 حالة وفاة في يوم

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم الجمعة،  تسجيل 3467 إصابة جديدة 83 وفاة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وارتفعت حصيلة ضحايا الفيروس إلى 14489 حالة وفاة منذ بداية الجائحة فيما بلغت حصيلة الإصابات المسجلة حتى يوم 24 يونيو الجاري 398829 حالة إصابة من جملة 1.658.544 تحليلا مخبريا .


في المقابل ارتفعت أعداد المتعافين من الفيروس لتبلغ خلال ال24 ساعة الأخيرة 344386 حالة شفاء بعد تعافي 1788 مريضا من كورونا.

فيما بلغت نسبة إيجابية التحاليل 35.08 % .


وفى سياق متصل، قررت اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا ، خلال اجتماعها الدوري بقصر الحكومة بالقصبة، وبناء على عرض تطور الوضح الصحي من قبل اللجنة العلمية والتداول في مقترحاتهم تم إقرار، علاوة على الإجراءات المعلنة والخاصة بولايات القيروان وسليانة وزغوان وباجة، الإجراءات التالية بداية من يوم السبت 26 يونيو 2021 على الساعة منتصف الليل إلى غاية يوم الأحد 11 يوليو 2021 على الساعة 0.00.

 مواصلة تطبيق الإجراءات المعتمدة على كامل تراب الجمهورية والمتمثلة في ما يلي:

 منع التجول ابتداء من الساعة العاشرة مساء الى الساعة الخامسة صباحا من اليوم الموالي
 تطبيق جميع التدابير الوقائية وتراتيب حفظ الصحة والالتزام خاصة بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وغسل اليدين وتهوئة .

تكليف السيدات والسادة الولاة بالإشراف على إبرام ميثاق سلامة مع المنظمات والأطراف المهنية لمعاضدة إجراءات التطبيق والمراقبة.

 تطبيق جميع البروتوكولات الصحية بالفضاءات المفتوحة للعموم وخاصة منها النزل وقاعات الأفراح والمؤتمرات والمقاهي والمطاعم وتحديد طاقة الاستيعاب في الفضاءات الجماعية بــ 30 بالمائة في الفضاءات المغلقة و50 بالمائة في الفضاءات المفتوحة ومنع استعمال الشيشة ولعب الورق وتوفير التهوئة الضرورية واحترام التباعد الجسدي.

 تطبيق جميع البروتوكولات الصحية بدور العبادة وأماكن العمل والفضاءات التجارية.

تكثيف حملات التسجيل والتلقيح وملاءمتها مع خصوصيات مختلف المناطق والفئات الاجتماعية.

تونس تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية

صدر اليوم الجمعة، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية للجمهورية التونسية، أمر رئاسي رقم 59 لسنة 2021 مؤرخ في 24 يونيو 2021، تم بمقتضاه إعلان حالة الطوارئ فى البلاد.


ووفقًا لوكالة إفريقيا الإخبارية، ينص الفصل الأول من الأمر الرئاسي، على إعلان حالة الطوارئ في كامل أنحاء الجمهورية ابتداء من 24 يونيو 2021 إلى غاية 23 يوليو 2021 .

ونص الأمر الرئاسي "رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 77،وعلى الأمر رقم 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 يناير 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ، وبعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :الفصل الأول : تعلن حالة الطوارئ في أنحاء الجمهورية التونسية ابتداء من 24 يونيو 2021إلى غاية 23 يوليو 2021.


الفصل 2 : الوزراء مكلفون، فى كل ما يختص، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالجريدة الرسمية للجمهورية التونسية " .

تونس الصحة التونسية فيروس كورونا كورونا اصابة

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