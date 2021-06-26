أخبار التوك شو.. شوقي علام: أحمل سيد قطب وحسن البنا وأتباعهم دماء المسلمين أمام الله.. شكري: لن نتهاون في الدفاع عن مصالحنا حال التضرر من سد النهضة

شوقي علام: أحمل سيد قطب وحسن البنا وأتباعهم دماء المسلمين أمام الله

قال الدكتور شوقي علام ، مفتى الجمهورية، إن سيد قطب يحمل شخصية مركبة، محملا سيد قطب و حسن البنا وأتباعهم الدماء التي أراقتها جماعة الإخوان المسلمين منذ وقتهم حتى الآن، وكذا زعزعة استقرار المجتمعات معقبا:" سيد قطب فى بداية حياته، يختلف، عن وسط حياته، وعن نهاية حياته".



استشاري المناعة : التطعيم الطريقة الوحيدة للسيطرة على كورونا..فيديو

قال دكتور عبد الهادي مصباح ، استشاري المناعة والتحاليل الطبية، أن سلالة ألفا من كورونا كان بداية ظهورها فى انجلترا ، وسلالة بيتا كان بداية ظهورها في جنوب أفريقيا ، وسلالة جاما فى البرازيل.

وزير الخارجية :تواجد القوات التركية والمرتزقة في ليبيا غير شرعي

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن المجتمع الدولي ومجلس الأمن أكدوا ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.

استشاري أوبئة يكشف الوسيلة الوحيدة للقضاء على سلالات كورونا.. فيديو

قال الدكتور بسام حجاوي، استشاري الأمراض الوبائية، إن برامج التطعيم ضد كورونا؛ هي السبيل الوحيد للقضاء على الجائحة.

وزير الخارجية: لم نحدد أي موعد لاستكمال الحوار مع الجانب التركي

كشف سامح شكري وزير الخارجية، حقيقة زيارة وفد مصري لتركيا خلال الفترة القادمة لإستكمال الحوار مع الجانب التركي، مؤكدا أن أنه لم يتحدد أي موعد لإستكمال الحوار مع الجانب التركي بعد.

شكري: لن نتهاون في الدفاع عن مصالحنا حال التضرر من سد النهضة

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن إثيوبيا تواصل تصريحاتها المستفزة بشأن سد النهضة، لكن الدولة المصرية تدرك حقوق الشعب المصري وكيفية الدفاع عنها.

وزير الخارجية: تقدمنا بخطاب لمجلس الأمن اليوم دعمًا لطلب السودان

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن إثيوبيا تواصل تصريحاتها المستفزة بشأن سد النهضة، لكن الدولة المصرية تدرك حقوق الشعب المصري وكيفية الدفاع عنها.

شوقي علام يكشف منهجية دار الإفتاء في نظر قضايا الإعدام.. فيديو

قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، إن منهجية دار الإفتاء في نظر قضايا الإعدام لا علاقة لها بأشخاص أو أسماء.

شوقي علام: لا مانع من التبرك بالأضرحة والأمر مستحب.. فيديو

كشف الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، حكم التبرك بالاضرحة، وقال خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الاعلامى حمدى رزق، إنه لا مانع من التبرك بالأضرحة، معقبا:" يزعمون أن قضية الأضرحة هي شرك بالله".

كتاب كورونا وحفظ القرآن.. شاهد أبداع الطفلة المعجزة صاحبة الـ 4 سنوات

عرض الإعلامي عمرو الليثي، في برنامجه واحد من الناس، المذاع عبر شاشة الحياة، مساء اليوم الجمعة، تقريرا مصورا عن طفلة تدعى نور، صاحبة كتاب عن جائحة كورونا.

