اليوم.. إعادة محاكمة متهم في «أحداث النزهة»

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، جلسة إعادة محاكمة متهم في قضية «أحداث النزهة».

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبدالمنعم والدكتور على عمارة وسعد الدين سرحان وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد.

وكانت النيابة وجهت للمتهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.