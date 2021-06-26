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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. إعادة محاكمة متهم في «أحداث النزهة»

محاكمة
محاكمة

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، جلسة إعادة محاكمة متهم في قضية «أحداث النزهة».

نائب الجن والعفاريت.. قرارات جديدة من النيابة بشأن واقعة التنقيب عن الآثار

حبس نائب الجن والعفاريت وآخرين لاتجارهم وتنقيبهم عن الآثار فى مصر القديمة

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبدالمنعم والدكتور على عمارة وسعد الدين سرحان وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد.

وكانت النيابة وجهت للمتهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.

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