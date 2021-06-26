مشروع مودة : تدريب 2200 شاب وفتاة من المخطوبين والمتزوجين حديثا.. فيديو

تدريب 2200 شاب وفتاة من المخطوبين والمتزوجين

قالت الدكتورة راندا فارس، مدير مشروع مودة بوزارة التضامن، إنه تم اختتام المرحلة الثالثة من تدريب المخطوبين والمتزوجين ضمن مشروع "مودة".

وأضافت "فارس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حصاد الأسبوع"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "بدأنا المبادرة وفقا لاحتياجات تم رصدها من واقع العمل الميداني"، مردفه: "هناك مبادرة أخرى تستهدف المخطوبين فقط بالتعاون الجمعيات الأهلية".

وأشارت: "تم تدريب أكثر من 2200 متدرب ومتدربة خلال الـ3 مراحل لمشروع مودة"، موضحه: "برنامج مودة يستهدف الشباب المقبل على الزواج بين 18- 25 سنة، ولدى وزارة التضامن 118 مكتب توجيه استشارات أسرية لمتابعة الحالات".

اختتام فعاليات المرحلة الثالثة من تدريب المخطوبين والمتزوجين حديثاً ببرنامج "مودة"

واختتم المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" فعاليات المرحلة الثالثة من التدريبات للمخطوبين والمتزوجين حديثاً، والتي تم تنفيذها من خلال وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وشهدت المرحلة تدريب 1390 مُشاركًا ومشاركة من المخطوبين والمتزوجين حديثاً ، وذلك من خلال 22 تدريباً تم تنفيذهم على مستوى خمس محافظات؛ كفر الشيخ، والبحيرة، والإسكندرية، والفيوم، والأقصر.

وقام بتنفيذ التدريبات نُخبة من المدربين المتخصصين الذين سبق وأن تم إعدادهم من قِبَل المشروع وتدريبهم على تطبيق المحتوى العلمي، بالإضافة إلى مجموعة من أساتذة الصحة الإنجابية بالمحافظات المستهدفة.

وتستند التدريبات إلى محتوى علمي تدريبي تم إطلاقه في فبراير 2019 واعتمده المجلس الأعلى للجامعات المصرية، حيث يتناول المحتوى ثلاثة أبعاد أساسية؛ الابعاد الاجتماعية والنفسية، والأبعاد الدينية، وأبعاد الصحة الإنجابية في الحياة الأسرية، والتي تُسهِم في دعم المقبلين على الزواج بالمعارف والمعلومات المختلفة التي تساعدهم على تأسيس كيان أسري سوي قائم على المودة والرحمة.



محافظ كفر الشيخ: مشروع مودة يحافظ على كيان الأسرة المصرية

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، ندوة لمناقشة مشروع" مودة "، بنادي الشبان بمدينة كفر الشيخ، لإعداد المقبلين على الزواج، بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ورعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وإشراف المحاسب السيد مسلم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة ماجدة عمر مدير إدارة الأندية بالمديرية، يأتي ذلك في إطار بتوفير معارف أساسية للمقبلين على الزواج، وكيفية إدارة المشكلات الزوجية والاقتصادية للأسرة وإدارتها.



قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن رؤية برنامج "مودة " تقوم على الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب المقبل على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري وفض المنازعات بما يساهم في خفض معدلات الطلاق.



وأوضحت الدكتورة ماجدة عمر فرحات، مدير إدارة الأندية وعضو فرع المجلس القومي للمرأة، ضرورة التأهيل النفسي والاجتماعي والشرعي لطرفي العلاقة لبناء شراكة تقوم على الحب والاحترام والمسؤولية، والتوعية بالشروط الواجب توافرها لبدء أولى خطوات الحياة الزوجية، ضرورة تثقيف الشباب المقبل على الزواج، من خلال عرض نماذج ناجحة في الحياة العملية والأسرية.

وأشارت إلى أن المشروع يسعى إلى الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الأسرة المصرية والشباب المقبل على الزواج ومدهم بالخبرات والمعارف اللازمة لتكوين الأسرة وتقديم الإرشاد الأسرى وفض المنازعات للتقليل من معدلات الطلاق، وذلك عن طريق توفير معارف أساسية للمقبلين على الزواج أيضاً تفعيل جهات فض المنازعات الأسرية للقيام بدورها في الحد من حالات الطلاق ومراجعة التشريعات الداعمة لكيان الأسرة وحقوق الطرفين والأبناء، ودور المجلس القومي للمرأة في التصدي لمثل هذه القضايا.

وأضافت الدكتورة ماجدة فرحات، أهمية المودة والرحمة في مواجهة المشكلات داخل الأسرة المصرية، وكيفية تحقيق التكافل والتكامل بين أفراد الأسرة لمواجهة مشكلة الطلاق، لذا اتجهت التوعية إلى شباب الجامعات لكونهم الأقدر على استيعاب البرنامج والعمل به ونشر ثقافته.

وتابعت: يعد مشروع مودة مشروعاً قومياً، لأنه يتعلق بالأسرة التي تعد أساس المجتمع، من أجل بناء الدولة في خطوة على طريق التنمية، داعية إلى ضرورة تضافر العديد من الجهات من أجل نجاح المشروع الذي يتضمن التوعية بالجوانب الاجتماعية والصحية والدينية باعتبارها الأعمدة الرئيسية لبناء الكيان الأسري.