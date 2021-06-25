التعليم العالي: نقلة نوعية في مجالات البحث العلمي خلال السنوات الأخيرة.. فيديو

مجالات البحث العلمي

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن وزارة التعليم العالي دعم تحالفات الثورة الصناعية الرابعة بـ100 مليون جنيه.



وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حصاد الأسبوع"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن البحث العلمي أحد القطاعات الأساسية في الدولة المصرية التي حظيت باهتمام القيادة السياسية خلال السنوات الأخيرة.

وأشار: "وصلنا للمرتبة الـ30 على مستوى العالم في مجالات النشر العلمي للبحوث العلمية المحكمة دوليا"، معقبا: "هذا لم يأت من فراغ ولكن بفضل دعم الدولة المصرية للبحث العلمي والدعم الفني لوزارة التعليم العالي، فضلا عن تحفيز الباحثين على المستوى العملي والأدبي".

وأوضح المتحدث باسم وزارة التعليم العالي،: "هناك نقلة نوعية في مجالات البحث العلمي خلال السنوات الماضية"، مردفا: "الدولة تؤمن بأن كافة قطاعات الدولة المصرية تستطيع أن تنمو وتزدهر، وهو ما ظهر في القطاع الزراعي، وتدريب العاملين في مختلف المحافظات".

دعم السيارات الكهربائية وحاضنات الذكاء الاصطناعي بـ100 مليون جنيه

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، حول متابعة تنفيذ خطة الوزارة للبحوث والتطوير والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء واللحاق بالثورة الصناعية الرابعة.

وأوضح التقرير أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي كلف أكاديمية البحث العلمي بتبني خطة تنفيذية متكاملة للبحوث والتطوير والابتكار لدعم جهود الدولة نحو اللحاق بالثورة الصناعية الرابعة والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصناعى وإنترنت الأشياء، وذلك منذ ثلاث سنوات، مشيرًا إلى أن الأكاديمية أطلقت ودعمت عدة مبادرات لتحقيق استراتيجية الوزارة (استراتيجية مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030) وبدء تنفيذ هذه المبادرات بالفعل، وذلك في إطار خطتها التنفيذية الثانية 2018-2022.

وأضاف التقرير أنه تم تنفيذ عدة مبادرات منها، تشكيل تحالف وطني للثورة الصناعية الرابعة يقوده مركز التميز العلمي بوزارة الإنتاج الحربي ويهدف بحلول سبتمبر 2021 إلى تحويل أحد مصانع وزارة الانتاج الحربي إلى مصنع ذكي طبقًا لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وما يستلزمه ذلك من تدريب وبناء قدرات وتزويد الماكينات والمعدات بالمصنع بمستشعرات وأنظمة تمكن التواصل بين الماكينات بدون التدخل البشرى وإرسال بيانات لحظية عن كفاءة المعدات والاحتياج للصيانة والابلاغ عن الأعطال قبل وقوعها، وقامت الأكاديمية بدعم هذا المشروع بمبلغ 20 مليون جنيه.



وأشار التقرير إلى إعداد خريطة طريق للتصنيع المحلي للسيارة الكهربائية ودعم تحالف وطني يشتمل على مهندسي تصميم وكهرباء وميكانيكا واقتصاد، لدعم تصميم وتصنيع العينة الأولية لسيارة كهربائية محلية الصنع، ودعمت الأكاديمية هذا المشروع بقيمة 20 مليون جنيه، ويتم التنسيق في أعمال التحالف مع وزارة الإنتاج الحربي.

وتضمنت المبادرات إنشاء حاضنة للذكاء الاصطناعي وأخرى لإنترنت الأشياء بجامعات (الإسكندرية وعين شمس) وجمعية اتصال، ووصل الدعم الذي تقدمها الأكاديمية لهذه الحاضنات بالتعاون مع مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط إلى ما يقرب من 20 مليون جنيه.

وأفاد التقرير بتنظيم الأكاديمية للعام الرابع على التوالي مسابقة "رالي القاهرة للسيارات الكهربائية محلية الصنع" بالتعاون مع كلية الهندسة جامعة عين شمس، وهي المسابقة التي نتج عنها تأهيل المئات من شباب المهندسين المصريين في مجال التصنيع المحلي للسيارات الكهربائية من خلال أسلوب تنافسي جذاب وشمل دعم الأكاديمية للرالي منذ إطلاقه وحتى الآن ما يقرب من 20 مليون جنيه.