تفاصيل تأهيل 1000 مهندس على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بالانتاج الحربي.. فيديو

قال محمد بكر، المتحدث باسم وزارة الإنتاج الحربي، إن وزارة الإنتاج الحربي أطلقت المبادرة القومية لإعداد كوادر رقمنة الصناعة، وتأهيل 1000 مهندس على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

وأضاف "بكر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حصاد الأسبوع"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المبادرة تسهل تدريب عدد من مهندسي الإنتاج الحربي في هذه المبادرة، لكي يكونوا قادرين على تدريب 1000 مهندس على الرقمنة والثورة الصناعية الرابعة بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية، مشيرًا إلى أن أي شركة تستطيع التقدم لهذه المبادرة من خلال اتحاد الصناعات.



وأوضح أن الهدف من المبادرة التي هو تحقيق التنمية في الصناعات الرقمية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، موضحا أن وزارة الإنتاج الحربي عملت على تدريب الكوادر البشرية لتجهيز جميع الأطراف خلال برنامج محدد، لافتا إلى أن التدريب مجاني، وهو يكلف الوزارة 3000 دولار للمهندس الواحد، وتتحملها الوزارة والشركة بالكامل.

وأشار إلى أن التدريب سيشمل عددا من الكورسات للمهندس الواحد، على مدار شهر للدورة الواحدة، والهدف منه تقليل الهدر من مواد التصنيع، والتنبؤ بالأعطال الفنية، موضحا أن معايير الاختيار ستكون على أساس التخصص، وعدد من الاختبارات التي سيخضع لها المهندس للقبول، ولا يشترط أن يكون خريج خبرة، والتدريب يقبل الخريجين الجدد.



وتنظم وزارة الإنتاج الحربى بالتعــاون مع شركـــة جنــرال إليكتريــك الرقميـــة "General Electric Digital" وشركة أيقن للتكنولوجيا الرقمية "IKEN"، الخميس الموافق 24 الجاري،برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، مؤتمراً صحفياً للإطلاق الرسمي للمبادرة المصـرية لإعـداد كـوادر رقمنـة الصناعــة، وذلك بحضور المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وهم: الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وسيقام المؤتمر بقطاع التدريب التابع للوزارة بمدينة السلام، حيث تستهدف هذه المبادرة تدريب عدد (١٠٠٠) مهندس مصري كعملية تمهيد وتجهيز لبيئة العمل الصناعية المصرية للتحول إلى الثورة الصناعية الرابعة، إلى جانب تجهيز مجموعة من المعامل وإعداد المدربين القادرين علي تدريب وتأهيل المزيد من المهندسين والفنيين العاملين في مجال الصناعة مستقبلاً.



وزير الإنتاج الحربي : نستهدف تدريب 1000 مهندس على تقنيات رقمنة الصناعة



وفي ذات السياق، أكد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى، أن المبادرة القومية لإعداد كوادر رقمنة الصناعة، تستهدف تأهيل شباب المهندسين على مستوى الجمهورية بإستخدام أحدث برامج التدريب فى مجال استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي في القطاع الصناعي، وذلك بالتعاون بين الوزارة وشركتيّ "جنرال إلكتريك ديجيتال" و"أيقن".

وأضاف "مرسي" خلال كلمته للاعلان عن انطلاق "المبادرة القومية لإعداد كوادر رقمنة الصناعة"، أنه تم تدريب عدد 32 مهندساً من مهندسي الإنتاج والصيانة بالشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي كمرحلة أولى تجريبية من المبادرة لاختبار جاهزية جميع الأطراف المشتركة في تنفيذها والتأكد من جاهزية المعامل والشبكات وتلافي أي تحديات قد تظهر وتجنب حدوثها خلال تنفيذ باقي المبادرة إلى جانب إختبار وتجهيز مجموعة من المدربين القادرين على تدريب وتأهيل المزيد من المهندسين والفنيين العاملين في مجال الصناعة حيث تستهدف المبادرة تدريب عدد 1000 مهندس مصري على تقنيات رقمنة الصناعة من خلال مناهج تدريب شركة جنرال إلكتريك العالمية بهدف التمهيد والتجهيز لبيئة العمل الصناعية المصرية لتطبيق مفاهيم وأساليب الثورة الصناعية الرابعة.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى أنه تم تشكيل لجنة لإدارة المبادرة وضمان نجاحها، لتقوم بالتخطيط للمبادرة والتنسيق بين الجهات المشاركة ومتابعة التنفيذ طبقاً للمخطط الزمني، كما ستقوم هذه اللجنة بوضع معايير اختيار المهندسين المرشحين وإعداد قائمة بالجهات التي سيتم التواصل معها على مستوى الدولة لتجميع الأعداد المخصصة لكل جهة من المرشحين للمشاركة في المرحلة الثانية من المبادرة.

ونوه إلى أن التعاون مع "جنرال إليكتريك" و"أيقن" لتنفيذ "المبادرة القومية لإعداد كوادر رقمنة الصناعة" يأتي من منطلق تعظيم التعاون مع الشركات العالمية والمصرية الرائدة والتي لديها الكفاءات المتخصصة في مجال التكنولوجيا الرقمية لتعزيز خبرات وقدرات شركات الإنتاج الحربي في توطين تكنولوجيا التحول الرقمي وتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في تنفيذ المشروعات القومية المختلفة، مؤكداً على إيمان الوزارة بدور القطاع الخاص في مجالات التصنيع المختلفة والذي يؤكده وجود تعاون كبير بين الوزارة والقطاع الخاص في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية الكبرى بما يدعم استراتيجيات التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة وزيادة الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدٍ وعقول مصرية وبأعلى معايير الجودة، وتم الإشارة إلى أنه تم تطبيق مفاهيم التحول الرقمي على أحد خطوط الذخيرة بشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة "مصنع 300 الحربي" ليكون هو النموذج العملي الذي سيتم تطبيق التدريب عليه للمهندسين بالمبادرة حيث يعتبر المثال الأبرز لبدء تفعيل منظومة الثورة الصناعية الرابعة بشركات الإنتاج الحربي.

