أخبار الفن.. اعتزال حلا شيحة.. دلال عبد العزيز في حالة خطر

نشرة الأخبار الفنية

نشر قسم الفن، عددًا من الأخبار الفنية المحلية والعالمية على مدار الساعات الماضية، منها اعتزال حلا شيحة للفن، استدعاء القضاء لـ نانسي عجرم، عقد قران هادي خفاجة، التطورات الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

كشف الفنان وائل الفشني عن رأيه في اغاني المهرجانات، خلال حلوله ضيفا على موقع صدى البلد.

وقال أنه ليس ضد تلك النوعية من الموسيقي، ولكن عليهم ان يختاروا الكلمات التي يغنوها للجمهور، ولا اعرف اذا كان هذا اللون من الموسيقس سيستمر ام لا ولكن هو موجود وله شعبية كبيرة.

قالت الفنانة نانسي عجرم، أنها حضرت الجلسة الأخيرة في قضية مقتل الشاب السوري محمد الموسى في منزلها كشاهدة، وذلك من خلال حسابها بموقع التغريدات القصيرة تويتر.

غابت الفنانه حلا شيحا عن العرض الخاص لفيلم " مش أنا" ؛ حيث انتشرت معلومات بوجود خلاف بينها وبين تامر حسني بسبب ترتيب وجودها على التتر ؛ فيما قال البعض ان زوجها معز مسعود هو السبب في ذلك .

كشف الفنان محمد فراج، مفاجأة بشأن حفل زواجه من بسنت شوقي الذي أقامه مؤخرا، مؤكدا أنه كان عقد قران فقط، وأن حفل الزفاف سيكون بعد شهرين، وهو ما أكدته بسنت شوقي أيضا، مشيرة إلى أنه سيكون قريبا.

شاركت الفنانة حلا شيحة متابعيها صورة رومانسية تجمعها بزوجها معز مسعود في أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

علم “صدى البلد”، أن الفنانة دلال عبد العزيز مازالت حالتها لا تشهد أي تحسن؛ حيث تم نقلها إلى غرفة عناية مركزة أخرى في محاولة لزيادة الأكسجين في الجسم.

نشرت الراقصة دينا صورا لها على حسابها بموقع تبادل الصور " انستجرام" وذلك خلال مشاركتها في مهرجان أسوان السينمائى الدولي لأفلام المرأة بدورته الخامسة.

أكدت الفنانة راندا البحيري انها تتنظر عرض فيلمها الجديد “ الشرابية ” ، والذى إنتهت من تصويره خلال الفترة الماضية.

وتابعت راندا البحيري فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، انها تجسد داخل الأحداث شخصية ياسمين التى تمتلك محلا تجاريا ، وتمر بالعديد من المشاكل ، خاصة وان هناك صراعا بين طرفين عليها.

قامت الفنانة حلا شيحة بإلغاء متابعة الفنان محمد رمضان على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور" انستجرام".

طلبت الفنانة مها أحمد الدعاء لوالدتها، موضحة أن حالتها الصحية حرجة، كما حجزت في العناية المركزة.

ونشرت مها أحمد صورًا لوالدتها ، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام وكتبت:"امى حبيبتى دعواتكم .. فالعنايه المركزه".

احتفل الفنان الشاب هادي خفاجة قبل قليل، بعقد قرانه، وسط حضور عدد من أصدقائه المقربين وأفراد أسرته.

ونشر هادي خفاجة صورة من عقد القرآن عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام": وعلقت" الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات🤍".

قدم النجم المصري محمد حماقي ثاني حفل غنائي في Jeddah Super Dome أكبر قبة في العالم، وأثنى حماقي على كافة التفاصيل الخاصة بالحفل بداية من استقباله بمطار جدة مرورا بالتجهيزات المميزة للحفل.

أثارت المطربة السعودية الشابة زينة عماد، حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا بعد ظهورها مع النجم محمد حماقي، في حفل الليلة بمدينة جدة السعودية، وقيامها بالغناء معه لأول مرة أمام الجمهور.