نشرة الأخبار الفنية
أخبار الفن.. اعتزال حلا شيحة.. دلال عبد العزيز في حالة خطر
نشر قسم الفن، عددًا من الأخبار الفنية المحلية والعالمية على مدار الساعات الماضية، منها اعتزال حلا شيحة للفن، استدعاء القضاء لـ نانسي عجرم، عقد قران هادي خفاجة، التطورات الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:
وائل الفشني : لست ضد أغاني المهرجانات ولكن |خاص
كشف الفنان وائل الفشني عن رأيه في اغاني المهرجانات، خلال حلوله ضيفا على موقع صدى البلد.
وقال أنه ليس ضد تلك النوعية من الموسيقي، ولكن عليهم ان يختاروا الكلمات التي يغنوها للجمهور، ولا اعرف اذا كان هذا اللون من الموسيقس سيستمر ام لا ولكن هو موجود وله شعبية كبيرة.
أول تعليق من نانسي عجرم بعد استدعائها في قضية مقتل الشاب السورى
قالت الفنانة نانسي عجرم، أنها حضرت الجلسة الأخيرة في قضية مقتل الشاب السوري محمد الموسى في منزلها كشاهدة، وذلك من خلال حسابها بموقع التغريدات القصيرة تويتر.
حذفت صور الفيلم وغابت عن العرض الخاص.. هل حدث خلاف بين حلا شيحا وتامر حسني؟
غابت الفنانه حلا شيحا عن العرض الخاص لفيلم " مش أنا" ؛ حيث انتشرت معلومات بوجود خلاف بينها وبين تامر حسني بسبب ترتيب وجودها على التتر ؛ فيما قال البعض ان زوجها معز مسعود هو السبب في ذلك .
لم يحدث.. محمد فراج يعلن مفأجاة بشأن حفل زفافه من بسنت شوقي
كشف الفنان محمد فراج، مفاجأة بشأن حفل زواجه من بسنت شوقي الذي أقامه مؤخرا، مؤكدا أنه كان عقد قران فقط، وأن حفل الزفاف سيكون بعد شهرين، وهو ما أكدته بسنت شوقي أيضا، مشيرة إلى أنه سيكون قريبا.
حلا شيحة تلمح لاعتزال الفن: حالي اتغير واتجوزت
شاركت الفنانة حلا شيحة متابعيها صورة رومانسية تجمعها بزوجها معز مسعود في أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
ثبات الحالة خطر.. آخر التطورات الصحية للفنانة دلال عبد العزيز
علم “صدى البلد”، أن الفنانة دلال عبد العزيز مازالت حالتها لا تشهد أي تحسن؛ حيث تم نقلها إلى غرفة عناية مركزة أخرى في محاولة لزيادة الأكسجين في الجسم.
انتي عاملة عملية في أنفك؟ جمهور دينا يعلق على ظهورها بمهرجان أسوان|شاهد
نشرت الراقصة دينا صورا لها على حسابها بموقع تبادل الصور " انستجرام" وذلك خلال مشاركتها في مهرجان أسوان السينمائى الدولي لأفلام المرأة بدورته الخامسة.
راندا البحيري تكشف لـ صدى البلد عن دورها فى "الشرابية "
أكدت الفنانة راندا البحيري انها تتنظر عرض فيلمها الجديد “ الشرابية ” ، والذى إنتهت من تصويره خلال الفترة الماضية.
وتابعت راندا البحيري فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، انها تجسد داخل الأحداث شخصية ياسمين التى تمتلك محلا تجاريا ، وتمر بالعديد من المشاكل ، خاصة وان هناك صراعا بين طرفين عليها.
زوجته صديقتي.. حلا شيحة تلغي متابعة محمد رمضان على انستجرام
قامت الفنانة حلا شيحة بإلغاء متابعة الفنان محمد رمضان على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور" انستجرام".
مها أحمد : أمى فى العناية المركزة دعواتكم
طلبت الفنانة مها أحمد الدعاء لوالدتها، موضحة أن حالتها الصحية حرجة، كما حجزت في العناية المركزة.
ونشرت مها أحمد صورًا لوالدتها ، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام وكتبت:"امى حبيبتى دعواتكم .. فالعنايه المركزه".
هادي خفاجة يحتفل بعقد قرانه .. شاهد
احتفل الفنان الشاب هادي خفاجة قبل قليل، بعقد قرانه، وسط حضور عدد من أصدقائه المقربين وأفراد أسرته.
ونشر هادي خفاجة صورة من عقد القرآن عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام": وعلقت" الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات🤍".
الصور الكاملة.. محمد حماقي يغني بالخليجية في حفل مدينة جدة السعودية
قدم النجم المصري محمد حماقي ثاني حفل غنائي في Jeddah Super Dome أكبر قبة في العالم، وأثنى حماقي على كافة التفاصيل الخاصة بالحفل بداية من استقباله بمطار جدة مرورا بالتجهيزات المميزة للحفل.
بعد غنائها معه بالحفل.. زينة عماد تكشف عن دويتو يجمعها بـ حماقي
أثارت المطربة السعودية الشابة زينة عماد، حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا بعد ظهورها مع النجم محمد حماقي، في حفل الليلة بمدينة جدة السعودية، وقيامها بالغناء معه لأول مرة أمام الجمهور.