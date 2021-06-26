عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الأخبار الفنية

أخبار الفن.. اعتزال حلا شيحة.. دلال عبد العزيز في حالة خطر

دلال عبد العزيز
دلال عبد العزيز

نشر قسم الفن، عددًا من الأخبار الفنية المحلية والعالمية على مدار الساعات الماضية، منها اعتزال حلا شيحة للفن، استدعاء القضاء لـ نانسي عجرم، عقد قران هادي خفاجة، التطورات الصحية للفنانة دلال عبد العزيز،  نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

 

وائل الفشني : لست ضد أغاني المهرجانات ولكن |خاص

كشف الفنان وائل الفشني عن رأيه في اغاني المهرجانات، خلال حلوله ضيفا على موقع صدى البلد.

وقال أنه ليس ضد تلك  النوعية من الموسيقي، ولكن عليهم ان يختاروا الكلمات التي يغنوها للجمهور، ولا اعرف اذا كان هذا اللون من الموسيقس سيستمر ام لا ولكن هو موجود وله شعبية كبيرة.

 

أول تعليق من نانسي عجرم بعد استدعائها في قضية مقتل الشاب السورى

قالت الفنانة نانسي عجرم، أنها حضرت الجلسة الأخيرة في قضية مقتل الشاب السوري محمد الموسى في منزلها كشاهدة، وذلك من خلال حسابها بموقع التغريدات القصيرة تويتر.

 

حذفت صور الفيلم وغابت عن العرض الخاص.. هل حدث خلاف بين حلا شيحا وتامر حسني؟

غابت الفنانه حلا شيحا عن العرض الخاص لفيلم " مش أنا" ؛ حيث انتشرت معلومات بوجود خلاف بينها وبين تامر حسني بسبب ترتيب وجودها على  التتر ؛ فيما قال البعض ان زوجها معز مسعود هو السبب في ذلك .

 

لم يحدث.. محمد فراج يعلن مفأجاة بشأن حفل زفافه من بسنت شوقي

كشف الفنان محمد فراج، مفاجأة بشأن حفل زواجه من بسنت شوقي الذي أقامه مؤخرا، مؤكدا أنه كان عقد قران فقط، وأن حفل الزفاف سيكون بعد شهرين، وهو ما أكدته بسنت شوقي أيضا، مشيرة إلى أنه سيكون قريبا.

 

حلا شيحة تلمح لاعتزال الفن: حالي اتغير واتجوزت

شاركت الفنانة حلا شيحة متابعيها صورة رومانسية تجمعها بزوجها معز مسعود في أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

 

ثبات الحالة خطر.. آخر التطورات الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

علم “صدى البلد”، أن الفنانة دلال عبد العزيز مازالت حالتها لا تشهد أي تحسن؛ حيث تم نقلها إلى غرفة عناية مركزة أخرى في محاولة لزيادة الأكسجين في الجسم.

 

انتي عاملة عملية في أنفك؟ جمهور دينا يعلق على ظهورها بمهرجان أسوان|شاهد

نشرت الراقصة دينا صورا لها على حسابها بموقع تبادل  الصور " انستجرام" وذلك  خلال مشاركتها في  مهرجان أسوان السينمائى الدولي لأفلام المرأة بدورته الخامسة.

 

راندا البحيري تكشف لـ صدى البلد عن دورها فى "الشرابية "

أكدت الفنانة راندا البحيري  انها تتنظر عرض فيلمها الجديد “ الشرابية ” ، والذى إنتهت من تصويره خلال الفترة الماضية.

وتابعت راندا البحيري  فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، انها تجسد داخل الأحداث شخصية ياسمين التى تمتلك محلا تجاريا ، وتمر بالعديد من المشاكل ، خاصة وان هناك صراعا بين طرفين عليها. 

 

زوجته صديقتي.. حلا شيحة تلغي متابعة محمد رمضان على انستجرام

قامت الفنانة حلا شيحة بإلغاء متابعة الفنان محمد رمضان على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور" انستجرام".

 

مها أحمد : أمى فى العناية المركزة دعواتكم

طلبت الفنانة مها أحمد الدعاء لوالدتها، موضحة أن حالتها الصحية حرجة، كما حجزت في العناية المركزة.

ونشرت مها أحمد صورًا لوالدتها ، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام وكتبت:"امى حبيبتى دعواتكم .. فالعنايه المركزه". 

 

هادي خفاجة يحتفل بعقد قرانه .. شاهد

احتفل الفنان الشاب هادي خفاجة قبل قليل، بعقد قرانه، وسط حضور عدد من أصدقائه المقربين وأفراد أسرته.

ونشر هادي خفاجة صورة من عقد القرآن عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام": وعلقت" الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات🤍". 

 

الصور الكاملة.. محمد حماقي يغني بالخليجية في حفل مدينة جدة السعودية

قدم النجم المصري محمد حماقي ثاني حفل غنائي في Jeddah Super Dome أكبر قبة في العالم، وأثنى حماقي على كافة التفاصيل الخاصة بالحفل بداية من استقباله بمطار جدة مرورا بالتجهيزات المميزة للحفل.

 

بعد غنائها معه بالحفل.. زينة عماد تكشف عن دويتو يجمعها بـ حماقي

أثارت المطربة السعودية الشابة زينة عماد، حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا بعد ظهورها مع النجم محمد حماقي، في حفل الليلة بمدينة جدة السعودية، وقيامها بالغناء معه لأول مرة أمام الجمهور.

 

وائل الفشني نانسي عجرم تامر حسني حلا شيحا محمد فراج سنت شوقي حلا شيحة دلال عبد العزيز دينا راندا البحيري مها أحمد ادي خفاجة محمد حماقي

موضوعات متعلقة

بعد غنائها معه بالحفل.. زينة عماد تكشف عن دويتو يجمعها بـ حماقي

الصور الكاملة.. محمد حماقي يغني بالخليجية في حفل مدينة جدة السعودية

أجمل يوم.. شاهد محمد حماقي يبدأ حفل السعودية في جدة

دور كل سنة.. رنا سماحة تعلن إصابتها بـ نزلة شعبية

آه لو لعبت ‏يازهر.. أحمد شيبة يشعل الساحل الشمالي بحفل وايت بيتش

8 مناظر و3 صور.. 5 مشاهد من كليب تامر حسني الجديد "افتح قلبك"

بعد خلاف المنتج ونورهان شعيب.. استكمال مشاهد اللغز الأخيرة في شبرامنت

نفاذ تذاكر حفل محمد حماقي المرتقب في جدة بالسعودية.. غدا

ترشيحاتنا

هل المداومة على قراءة سورة البقرة تحقق المستحيل .. داعية يجيب

خاص.. موقف الزمالك من التعاقد مع عمرو جمال

مبرمج في كل بيت.. مبادرة لتعليم الأطفال علوم المستقبل

الرئيس الأفغاني: قرار الانسحاب الأمريكي من أفغانستان سيادي

أخبار الفن.. اعتزال حلا شيحة.. دلال عبد العزيز في حالة خطر

أخبار التوك شو| سامح شكري: إثيوبيا خالفت اتفاقية إعلان المبادئ.. ومفاجأة حول حجب المواقع الإباحية بمصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليفربول يضحي بـ محمد صلاح من أجل التعاقد مع مبابي

أخبار الفن.. اعتزال حلا شيحة.. دلال عبد العزيز في حالة خطر

تقرير تونسي : كاف يوقع عقوبتين على الأهلي قبل مواجهة الترجي

أول تعليق من بايدن على الحكم الصادر ضد قاتل جورج فلويد

بعد الانتخابات.. تحذير أمريكي عاجل إلى إثيوبيا

نجل عمرو أديب يخضع لعملية جراحية" صورة "

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن نهائي كأس مصر

أخيرا لقيت التوازن.. حلا شيحة بـ الحجاب: حالي اتغير واتجوزت الحمد لله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصور الكاملة.. محمد حماقي يغني بالخليجية في حفل مدينة جدة السعودية

أبرزها البصل .. 3 أطعمة تحمي الكلى من الأمراض

تصيبك بأمراض خطيرة.. احذر تناول القهوة في هذا التوقيت

بديل السندوتشات .. طريقة عمل مقبلات الجبن بالخضار

فيديو

الدخان وصل قمة الجبل.. إخلاء منزل في السعودية بسبب حريق

سخر الجن.. القبض على نائب برلماني سابق لتجارة الآثار

الحرب اشتعلت.. ابنة محمد حلاوة تدخل علي خط الهجوم علي ياسمين عبد العزيز | فيديوجراف

فيديوجراف.. قرارت من البنك المركزي لمواجهة تداعيات كورونا

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: ذو الهمم قادرون دائما

أحمد فريد يكتب: أسرار وشائعات عن الفضاء «2»

عادل مبروك يكتب: أتباع الشيطان

سارة مجدى تكتب: تعددت الأسباب.. والتحرش واحد

يحيي عفيفي يكتب: قرار وزير المالية لم يكن مفاجأة

ياسر عبيدو يكتب: الرجولة فى خطر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ