منتخب مصر لليد يستعد لأولمبياد طوكيو بمعسكر إعداد و7 مباريات ودية

يغادر منتخب مصر لكرة اليد رجال صباح اليوم السبت الى العاصمة الاسبانية مدريد لخوض عدد من المباريات الدولية الودية استعدادا لاولمبياد طوكيو التي ستنطلق الشهر المقبل.

وسيخوض منتخب اليد مباريات ودية قوية في إطار الاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية حيث سيواجه منتخب يد اسبانيا ومنتخب يد كرواتيا بعد ذلك يطير المنتخب الي فرنسا لمواجهة منتخب فرنسا وبعدها يطير إلى ألمانيا لاستكمال برنامج إعداده لمواجهة ألمانيا والبرازيل.

وتضم بعثة منتخبنا الوطنى المصرى اللاعبون : كريم هنداوي - عصام الطيار - محمد علي - عمر الوكيل - احمد مؤمن - يحيي الدرع - حسن قداح - علي زين - سيف الدرع - احمد هشام - احمد خيري - احمد الاحمر - يحيي خالد - محسن رمضان - محمد سند - اكرم يسري - ابراهيم المصري - محمد ممدوح هاشم - وسام نوار - احمد عادل و اعضاء الجهاز الفنى بقيادة المدير الفنى روبرتو باروندو المدير الفني و أنطونيو يورينتي مدرب مساعد و فينيو لوزرت مدرب حراس المرمى و دكتور محمد شوقى طبيب المنتخب و كابتن نور ابو زيد مدير المنتخب .

وسيعلن بارندو المدير الفني القائمة النهائية التي ستشارك في الأولمبياد،بعد انتهاء معسكر الإعداد والتي ستضم 14 لاعبًا إضافة إلى لاعب احتياطي سيسافر مع البعثة، وسيبقى خمسة لاعبين في مصر جاهزين للسفر في حال حدود أي أمر طارئ.

مواعيد مباريات مصر الودية

وتحددت مواعيد المباريات الودية لتكون كالآتي :

منتخب اسبانيا و منتخب كرواتيا يوم 27 يونيو 2021

منتخب مصر و منتخب كرواتيا يوم 28 يونيو 2021

منتخب مصر و منتخب اسبانيا يوم 29 يوينو 2021

منتخب مصر ومنتخب فرنسا يوم 5 يوليو 2021

منتخب المانيا و منتخب البرازيل يوم 9 يوليو 2021

منتخب مصر و منتخب البرازيل يوم 10 يوليو 2021

منتخب مصر و منتخب المانيا يوم 11 يوليو 2021

وأسفرت قرعة أولمبياد طوكيو عن مجموعة نارية لمنتخب مصر الذي يقع في المجموعة الثانية بجانب منتخب الدنمارك - منتخب السويد - منتخب البرتغال - منتخب اليابان - منتخب البحرين.

بينما تضم المجموعة الثانية كل من : منتخب النرويج - منتخب فرنسا - منتخب المانيا - منتخب البرازيل - منتخب اسبانيا - منتخب الارجنتين.



