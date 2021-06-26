البحث جاري عن الجثة الرابعة.. انتشال 3 ضحايا أسفل عقار العطارين المنهار

انتشلت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، الجمعة، ثلاث ضحايا من أسفل أنقاض العقار المنهار بمنطقة العطارين ، وسط الإسكندرية.

ولا يزال البحث جاريًا عن الجثة الرابعة والأخيرة، أسفل العقار المنهار، وسط تواجد كافة الأجهزة الأمنية بالمحافظة.

وكلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الأجهزة التنفيذية المعنية بالتعامل الفوري مع حادث انهيار عقار قديم بمنطقة العطارين ، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني والإسعاف.

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وفور ورود بلاغ إلى غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تفيد انهيار عقار قديم كائن ب ١٣ شارع مرسى بدر بمنطقة العطارين بنطاق حي وسط.

وانتقل الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام السكرتير العام بالمحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة إلى مكان الحادث وذلك للاطمئنان علي الوضع، وفتح الحركة المرورية بالشارع، وذلك بحضور رجب النقيدي رئيس حي وسط، و هدي أبو كليلة مدير عام المتابعة بالمحافظة وجميع الجهات المعنية.

من جانبه؛ أوضح رئيس حي وسط أن العقار كان مأهول بالسكان مكون من أرضي و4 أدوار علوية، وصادر له قرار ترميم رقم 17 لسنة 2018، وقرار إزالة للدور الخامس برقم 44 لسنة 2018.

مؤكدا أنه تم نقل قاطني العقار المنهار إلي مدرسة بمعرفة مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية.