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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. محاكمة متهم بخلية ميكروباص حلوان

محاكمة
محاكمة

تنظر الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، محاكمة متهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية ميكروباص حلوان".

نائب الجن والعفاريت.. قرارات جديدة من النيابة بشأن واقعة التنقيب عن الآثار

حبس نائب الجن والعفاريت وآخرين لاتجارهم وتنقيبهم عن الآثار فى مصر القديمة

وأسندت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب.

 

كما وجهت للمتهمين، تهم قتل العميد على فهمى "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار فى سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصرى بتاريخ 6 أبريل 2016.

الانضمام لجماعة إرهابية محاكمة جماعة إرهابية العمليات الإرهابية خلية ميكروباص حلوان

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