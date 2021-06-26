لقطات جوية ترصد البحث عن المفقودين بعد انهيار مبنى سكني في فلوريدا الأمريكية.. شاهد



عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو رصد لقطات جوية لعملية البحث عن المفقودين بعد انهيار مبنى سكني في فلوريدا الأمريكية..



ووفقأ للتقرير فقد رصد عمال الإنقاذ يستخدمون الكلاب في البحث عن ناجين تحت أنقاض مبنى سكني انهار في ولاية فلوريدا الأمريكية أمس الخميس، فيما تقول السلطات إن نحو 100 شخص في عداد المفقودين.

وذكرت عمدة مقاطعة ميامي-ديد، دانييلا ليفين كافا، أن السلطات تمكنت حتى الآن من التواصل مع 120 شخصا مرتبطين بالمبنى المنهار للاطمئنان على سلامتهم.

وأشار مسؤول في خدمة إطفاء الحرائق المحلية للصحفيين إلى أن رجال الإنقاذ سمعوا الليلة الماضية أصوات استغاثة من تحت الأنقاض.



وقد ذكر تلفزيون "سي إن إن" الأمريكية اليوم الجمعة أن حادث الانهيار الجزئي لمبنى مؤلف من 12 طابقا في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية خلف مفقودين من عدة دول في أمريكا الجنوبية.

وأضاف التلفزيون أن هناك تسعة مواطنين مفقودين من الأرجنتين، وستة من كل من باراجواي وفنزويلا وكولومبيا، وثلاثة من أوروجواي، ومواطن واحد من تشيلي.



وأشار التلفزيون إلى أنه من بين المفقودين شقيقة السيدة الأولى لباراجواي وعائلتها، موضحا أن السيدة الأولى في طريقها إلى مدينة "ميامي" لمتابعة الموقف حيث تتواصل عمليات البحث والإنقاذ هناك.



وأوضح التلفزيون أن المفقود التشيلي جراء الحادث من أقارب الرئيسة السابقة "ميشيل باشليت".

وكانت عمدة مقاطعة "ميامي" "دانيلا لفين كافا" قد قالت في وقت سابق اليوم إن حصيلة الضحايا جراء الحادث ارتفعت إلى أربعة قتلى على الأقل و159 مفقودا