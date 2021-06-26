فنان تشكيلي: غياب الثقافة الفنية سبب الفجوة بين الفن التشكيلي والجمهور.. فيديو

قال الدكتور أحمد نوار الفنان التشكيلي، إنه نظم أول معرض له وكان وقتها طالباً في الجامعة، كما أن نظم الكثير من المعارض الخاصة به، مشيراً إلى ان آخر معرض أقام كان في العام الماضي وكان به 100 لوحة مختلفة.

وأضاف نوار خلال لقاء له لبرنامج “المساء مع قصواء” عبر فضائية “تن” أن غياب الثقافة الفنية سبب الفجوة بين الفن التشكيلي والجمهور.

وتابع الفنان التشكيلي، أن عملية التسويق للأعمال الفنية ضعيفة في السوق العربية. كما أن عدد القاعات قليلة للغاية، ولا تتناسب مع عدد السكان.

17 فنانة بسمبوزيوم لطباعة المنسوجات بالساحل

في تجربة جديدة لتجريب تقنيات فنية مغايرة لتخصص الرسم والتصوير، تخوض ١٧ فنانة تشكيلية مجالا آخر من مجالات الفن التشكيلي بمشاركتهن في سمبوزيوم أرسينوي لطباعة المنسوجات ( العقد والربط) والذى سيقام بالفترة من ١٨: ٢١ يونيو الحالى بسيدى حنيش بالساحل الشمالى بمحافظة مطروح، بإشراف وتنظيم الدكتورة والفنانة التشكيلية دينا طريف رئيس مجلس إدارة جمعية أرسينوى لتنمية المجتمع بالفيوم.

يهدف السمبوزيوم لترسيخ مفهوم ممارسة مجالات فنية مختلفة والاستفادة من التجريب والتطبيق لتقنيات فنية متعددة يكتسب من خلالها الفنان رؤى فلسفية وفنية ومهارات غير التى إعتادها في مجاله الفني.

صرحت الدكتورة دينا طريف مدير وقومسيير السمبوزيوم ورئيس مجلس إدارة جمعية أرسينوى لتنميه المجتمع بالفيوم ، بأن الفنانات المشاركات في سمبوزيوم أرسينوي ابتسام الجيزاوى ، ايمان الرشيدي ، جينا الجمال، داليا حمودة ، دونزي الحسيني ، ربهام أرناؤط ، سحر طاهر ، سحر مسعود ، شيرين بدر ، غاده بشير ، ماهيتاب عرابي ، مريم طوسون ، مها محمود ، منى ميلاد ، نرمين سمير ، نونى دسوقي.

الدكتورة دينا طريف رئيس مجلس إدارة جمعية أرسينوى لتنمية المجتمع بالفيوم فنانة تشكيلية ، ومؤسس ملتقى أرسينوى الدولى للفن المعاصر بقرية تونس بالفيوم ، ومنظم معارض دولي، وإستشارى العلاج بالفن ، وحاصلة على دكتوراه الفلسفة فى التربية الفنية، كلية التربية النوعية، جامعة عين شمس، ودبلومة العلاج بالفن ، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان ، وعضو نقابة الفنانين التشكيليين، وعضو بجمعية الامسيا الدولية إفريقيا والشرق الأوسط ( التربية عن طريق الفن) اليونسكو.

وتعمل الدكتورة دينا طريف بترسيخ مفهوم سياحة الفن التشكيلى من خلال تجسيد مصادر الطبيعة المصرية وتختار محافظات مصرية سياحية ذات جذب طبيعى وأسرى وسياحى وتكون مصدر أستلهام فنى للفنانيين مثل دهب والواحات البحرية وسيوه وقرية تونس والساحل الشمال .

ويؤدى ذلك الى تنشيط السياحة الداخلية ولكى يرى العالم جمال مصر من خلال عيون الفنان التشكيلى.