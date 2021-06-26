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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غني يؤكد أن أفغانستان ستدافع عن نفسها

الرئيس الأفغاني: قرار الانسحاب الأمريكي من أفغانستان سيادي

صدى البلد

قال الرئيس الأفغاني، أشرف غني، مساء أمس الجمعة، إن قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من أفغانستان، هو قرار سيادي.

وأضاف الرئيس الأفغاني خلال مؤتمر صحفي عقب لقاءه الرئيس الأمريكي جو بايدن: "هدفنا الآن هو بسط الأمن والاستقرار والتأكد أن أفغانستان ستدافع عن نفسها".

وتابع الرئيس الأفغاني: " نظيري الأمريكي جو بايدن أكد أن سفارة الولايات المتحدة في أفغانستان ستظل تعمل وأن المساعدات العسكرية لن تتوقف".

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الشراكة بين أفغانستان والولايات المتحدة لن تنتهي، مضيفًا في تصريحات صحفية أن الشعب الأفغاني هو من يقرر مصير أفغانستان وأن الشراكة مع أفغانستان ستكون مستدامة ولن تنتهي.

وتابع بايدن: "قواتنا تنسحب من أفغانستان.. لكن دعمنا لن ينتهي سواء أكان في المجال العسكري أو السياسي والاقتصادي".

بايدن: شعب أفغانستان هو من يحدد مصيره

إعلان جديد من البيت الأبيض بشأن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان

في وقت سابق قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، إنه إذا لم يتم سحب القوات الأمريكية من أفغانستان فستتعرض لـ"الأذى"، كما أنها ستكون عرضة لاستهداف طالبان.

وذكر البيت الأبيض، أن  قرار سحب القوات الأمريكية من أفغانستان يتوافق مع موقف الرئيس بأن الحرب هناك لا يمكن الفوز فيها.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستحافظ على وجودها على الأرض في أفغانستان، حيث سيتم إعادة هيكلة القوات وستقوم واشنطن بمواصلة بناء ودعم جيش أفغانستان

وأشارت إلى أن خطة الانسحاب الأمريكي من أفغانستان تتضمن الاحتفاظ بالتمثيل الدبلوماسي والحماية الأمنية لدبلوماسية الولايات المتحدة.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر بسحب 2500 جندي لا يزالون منتشرين في أفغانستان بحلول 11سبتمبر في ذكرى هجمات 2001 التي دفعت الولايات المتحدة إلى غزو أفغانستان.

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