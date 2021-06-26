الإحصاء الفلسطيني : حصلنا على دعم كبير من القيادة الفلسطينية.. فيديو

قالت الدكتورة علا عوض، رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أنني دائما ما أعمل على دوري كأنسانة تجاه بلدي وأعمل على تحقيق ذلك.

وأضافت عوض خلال لقاء لها لبرنامج “بيت للكل” عبر فضائية “الأولى المصرية” أنني حصلت على دعم كبير من القيادة الفلسطينية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن ووفر كل مقومات النجاح.

وتابعت رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أنه لدي ايمان كبير بدوري بخدمة المجتمع وخرجت عن التقليد الذي تكون عليه المرأه العربية.



عدد سكان فلسطين

قالت رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، الدكتورة علا عوض، إن عـدد الفلسطينيين المقدر فـي نهاية عام 2020 بلغ حوالي 13.7 مليون فلسطيني؛ منهم 5.2 مليون فـي دولة فلسطين، وحوالي 1.6 مليون فلسطيني في أراضي 1948، وما يقارب 6.2 مليون في الدول العربية ونحو 738 ألفا في الدول الأجنبية.



وأضافت رئيسة جهاز الإحصاء – في تقرير لاستعراض أوضاع الفلسطينيين في نهاية عام 2020 – أن تقديرات الجهاز تشير إلى أن عدد السكان الفلسطينيين في فلسطين التاريخية بلغ حوالي 6.80 مليون بنهاية 2020، في حين من المتوقع أن يبلغ عدد اليهود 6.88 مليون مع نهاية عام 2020.. وسيتساوى عدد السكان الفلسطينيين واليهود مع نهاية عام 2022، حيث سيصبح عدد الفلسطينين واليهود حوالي 7.1 مليون لكل منهم.



ولفتت إلى أن عدد السكان في دولة فلسطين بلغ حوالي 5.2 مليون فرد؛ منهم 3.1 مليون في الضفة الغربية و2.1 مليون في قطاع غزة.. فيما بلغت نسبة السكان اللاجئين لعام 2017 نحو 42% من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين في دولة فلسطين؛ بواقع 26% في الضفة الغربية و66% في قطاع غزة.



ونوهت إلى أن معدل الخصوبة الكلية خلال الفترة (2017-2019) انخفض إلى 3.8 مولود، مقارنة مع 4.6 مولود عام 1999؛ بواقع 3.8 مولود في الضفة الغربية و3.9 مولود في قطاع غزة .



كما انخفض متوسط حجم الأسرة إلى 5.1 فرد عام 2019 مقارنة بـ 6.1 فرد عام 2000؛ بواقع 4.9 فرد في الضفة الغربية و5.5 فرد في قطاع غزة.



وأوضحت أن معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة في دولة فلسطين بلغ 14 طفلًا لكل ألف ولادة حية خلال الفترة 2015-2019؛ 15 في الضفة الغربية و14 في قطاع غزة. من جانب آخر بلغت معدلات وفيات الرضع 12 طفلًا لكل ألف ولادة حية لنفس الفترة؛ 12 في الضفة الغربية و13 طفلا في قطاع غزة.. وتشير البيانات إلى انخفاض في معدل وفيات الأطفال خلال السنوات العشر السابقة إذ بلغ 15 طفلا لكل ألف ولادة حية.



كما تشير النتائج لعام 2020 إلى أن حوالي 13% من النساء في الفئة العمرية 20-24 عامًا تزوجن للمرة الأولى قبل بلوغهن سن 18 عاما، حيث بلغت النسبة في الضفة الغربية حوالي 11% مقابل حوالي 17% في قطاع غزة.



ويلاحظ انخفاض هذه النسبة مقارنة بعام 2014 إذ بلغت نسبة النساء في الفئة العمرية 20-24 اللواتي تزوجن للمرة الأولى قبل بلوغهن 18 عاما في فلسطين عام 2014 نحو ربع النساء (24%).



وأوضحت عوض أن معدل الخصوبة الكلي للمرأة الفلسطينية المقيمة في الأردن بلغ 3.3 مولود للعام 2010 مقابل 2.5 مولود في سوريا للعام 2010، في حين بلغ المعدل 2.7 مولود للفلسطينيات في لبنان للعام 2017.



وأكد الجهاز أن عـدد الفلسطينيين المقدر في أراضي 1948 بلغ حوالي 1.63 مليون فلسطيني نهاية العام 2020، وبلغت نسبة الأفراد الذكور دون الخامسة عشرة من العمر 32.4% مقابل 31.4% للإناث في الوقت الذي بلغت فيه نسبة الأفراد الذكور الذين أعمارهم (65 سنة فأكثر) 4.5% مقابل 5.4% للإناث لعام 2019.