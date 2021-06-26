ذهل العالم.. شاهد ثعبان ضخم بألوان ساحرة|فيديو

تمتلئ الطبيعة بالمخلوقات الجميلة التي لا تفشل أبدًا في إبهار البشر، فقد أذهل ثعبان يحمل ألوان قوس قزح رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مستوى العالم، محققا ملايين المشاهدات.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو حقق ملايين المشاهدات لثعبان رائع يحمل ألوان قوس قزح، يدعى MyLove.

تم نشر المقطع على Instagram بواسطة حديقة حيوان The Reptile Zoo، وقد ترك الفيديو كل المشاهدين في ذهول من مظهره الرائع.

انتشر الفيديو بشكل جنوني على وسائل التواصل الاجتماعي، وحقق أكثر من 48 مليون مشاهدة و 3.2 مليون إعجاب.

يكشف المقطع عن لقطات ساحرة لثعبان كبير يحمل ألوانًا مذهلة تتغير مع حركته، مما ترك رواد مواقع التواصل الاجتماعي منبهرين بمظهره الجذاب.