عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ذهل العالم.. شاهد ثعبان ضخم بألوان ساحرة|فيديو

ثعبان
ثعبان

تمتلئ الطبيعة بالمخلوقات الجميلة التي لا تفشل أبدًا في إبهار البشر، فقد أذهل ثعبان يحمل ألوان قوس قزح رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مستوى العالم، محققا ملايين المشاهدات.

 

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو حقق ملايين المشاهدات لثعبان رائع يحمل ألوان قوس قزح، يدعى MyLove.

 

تم نشر المقطع على Instagram بواسطة حديقة حيوان The Reptile Zoo، وقد ترك الفيديو كل المشاهدين في ذهول من مظهره الرائع.

 

انتشر الفيديو بشكل جنوني على وسائل التواصل الاجتماعي، وحقق أكثر من 48 مليون مشاهدة و 3.2 مليون إعجاب.

 

يكشف المقطع عن لقطات ساحرة لثعبان كبير يحمل ألوانًا مذهلة تتغير مع حركته، مما ترك رواد مواقع التواصل الاجتماعي منبهرين بمظهره الجذاب.

Instagram ثعبان ضخم ثعبان مواقع التواصل الاجتماعي مستوى العالم رواد مواقع التواصل الإجتماعي علي مستوي العالم الفيديو لقطات حديقة حيوان اخبار المنوعات

موضوعات متعلقة

احذر.. 3 علامات على يديك تشير إلى إصابتك بنوبة قلبية قاتلة

رسالة من طفل مجهول لرجل تشعل غضب زوجته .. شاهد رد فعل إمرأة غيورة

اكتشاف عجيب.. ألسنة الثعابين تستخدم في الشم لا التذوق والسر في اهتزازها|صور

شاهد ماعز بوجه قرد يثير الفزع في محافظة أسيوط |صور

شاهد.. إعصار التنين يبتلع طائرة.. والطيار يوثق اللحظة بهاتفه

حاول سرقته.. صياد يقاتل ثعبانا ضخما على ضفة بحيرة| شاهد

تيمنا بشاب مصري.. لقاح «عبد الله» ينجح في التصدي لـ كورونا بنسبة 92.28%

امرأة في حالة ذعر بعد عثورها على قتيل تحت السجادة.. فيديو

ترشيحاتنا

يبدو مناسبا.. بايدن يعلق على الحكم الصادر بحق قاتل جورج فلويد

حكم خدمة الزوجة لأهل زوجها؟ .. الإفتاء تنهي الجدل

الصحة: تسجيل 412 إصابة بفيروس كورونا و29 حالة وفاة

في جلسة لرئيس بيراميدز مع اللاعبين: سعيد بالروح ومتفائل بالوصول للنهائي

إطلاق نار على مروحية كانت تقل رئيس كولومبيا.. فيديو

الكاف يعلق على طرد جماهير كوتوكو : يجب احترام مجالات العمل الإعلامي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليفربول يضحي بـ محمد صلاح من أجل التعاقد مع مبابي

تقرير تونسي : كاف يوقع عقوبتين على الأهلي قبل مواجهة الترجي

أخبار الفن.. اعتزال حلا شيحة.. دلال عبد العزيز في حالة خطر

نجل عمرو أديب يخضع لعملية جراحية" صورة "

بعد الانتخابات.. تحذير أمريكي عاجل إلى إثيوبيا

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن نهائي كأس مصر

أول تعليق من بايدن على الحكم الصادر ضد قاتل جورج فلويد

أخيرا لقيت التوازن.. حلا شيحة بـ الحجاب: حالي اتغير واتجوزت الحمد لله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

براتب 2 مليون جنيه.. مطلوب زوجين للعمل والعيش على جزيرة ساحرة|صور

ذهل العالم.. شاهد ثعبان ضخم بألوان ساحرة|فيديو

الصور الكاملة.. محمد حماقي يغني بالخليجية في حفل مدينة جدة السعودية

أبرزها البصل .. 3 أطعمة تحمي الكلى من الأمراض

فيديو

الدخان وصل قمة الجبل.. إخلاء منزل في السعودية بسبب حريق

سخر الجن.. القبض على نائب برلماني سابق لتجارة الآثار

الحرب اشتعلت.. ابنة محمد حلاوة تدخل علي خط الهجوم علي ياسمين عبد العزيز | فيديوجراف

فيديوجراف.. قرارت من البنك المركزي لمواجهة تداعيات كورونا

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: ذو الهمم قادرون دائما

أحمد فريد يكتب: أسرار وشائعات عن الفضاء «2»

عادل مبروك يكتب: أتباع الشيطان

سارة مجدى تكتب: تعددت الأسباب.. والتحرش واحد

يحيي عفيفي يكتب: قرار وزير المالية لم يكن مفاجأة

ياسر عبيدو يكتب: الرجولة فى خطر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ