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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بـ 77 مليون دولار.. هونر تبيع الوحدات الأولى من سلسلة Honor 50 في دقيقة واحدة

هونر 50
هونر 50

أعلنت شركة هونر Honor، رسميا خلال الأسبوع الماضي، عن سلسلة هواتفها الأحدث Honor 50، بعد عدة أشهر من التسريبات والشائعات انطلقت تشكيلة الهواتف الخمسين للشركة الصينية، بإمكانيات قوية ومواصفات رائدة إلى جانب دعم خدمات جوجل.


وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشفت شركة هونر، أنها باعت الوحدات الأولى من سلسلة Honor 50، بقيمة 500 مليون يوان صيني ( أي ما يعادل 77 مليون دولار) في دقيقة واحدة فقط.

 

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ومع ذلك، لم تكشف الشركة الصينية عن الطراز الأكثر مبيعا، حيث تأتي سلسلة هونر 50 بثلاثة طرازات مختلفة، ويتوفر هاتفي Honor 50 و 50 Pro فقط للبيع في الصين حاليا، وتخطط هونر لإطلاق مجموعة هواتفها الرائدة في أوروبا.


وأكدت هونر أنها ستنطلق مع خدمات جوجل مثبتة مسبقا في أكثر من 40 منطقة، وتضم سلسلة هونر الخمسين ثلاثة طرازات هي: Honor 50 Pro و Honor 50 و Honor 50 SE.

 

مواصفات سلسلة هونر Honor 50

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت هونر النقاب عن سلسلة Honor 50، والمستوحى تصميمها من تشكيلة هواوي P50 القادمة، ويتم تشغيل كلا من هاتفي هونر 50 و 50 Pro بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 778G، بينما يتم تشغيل طراز 50 SE بواسطة معالج ميدياتك Dimensity 900.

ويحتوي هاتف هونر 50 Pro ، على شاشة منحنية من نوع AMOLED، بقياس 6.72 بوصة، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتزا في الثانية، وجودة عرض  Full HD +.

ويشمل Honor 50، على شاشة منحنية بقياس 6.57 بوصة، وجودة عرض FHD+، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ويتشارك الهاتفين في إعدادات الكاميرا الخلفية، المستشعر الرئيسي يأتي بدقة 108 ميجابكسل، متصل بمستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 8 ميجابكسل ، مع مستشعرين بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق والماكرو، ويتميز الإصدار العادي بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، بينما طراز الـ Pro، فيأتي بمستشعر رئيسي بدقة 32 ميجابكسل، ومستشعر ثانوي بدقة 12 ميجابكسل.


يوتوفر هاتف Honor 50، للبيع بسعر 422 دولار (أي ما يعادل 6 آلاف و 600 جنيه مصري)، بينما يبلغ سعر هاتف Honor 50 Pro، حوالى 578 دولار (أي ما يعادل 9 آلاف جنيه مصري).

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