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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لو من مواليد 26 يونيو.. اعرف برجك هيقولك اية

الأبراج
الأبراج

كثيرون منا لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم، ومتابعة مردودها على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذلك كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عن شخصية مواليد اليوم على النحو التالي
 

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توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 26-6-2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

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توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت 26 يونيو إلى 2 يوليو


 

شخصية اليوم في علم الأرقام.. 

 

إذا كنت مولودا في يوم 26 يونيو فإن ذلك يعني أنك محب للحياة.. تعرف كيف تحقق مكاسب مالية، وتتمتع بشخصية محددة وأحيانا صارمة، فقط لا تبالغ في فرض قوانينك على الآخرين.
 

نصيحة
 

عام ٢٠٢١ هو بداية مرحلة جديدة بالنسبة لك تجد فيها أنك أكثر إصرارا وشجاعة وأكثر قدرة على القيام بمبادرات جريئة تحقق لك التقدم، فقط من شروط النجاح أن تعتمد على نفسك وألا تلجأ لأي وساطة بينك وبين هدفك حتى آخر العام.

برج السرطان
 

حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد المهني:
    يحمل هذا الاسبوع افاقا جديدة ويعدك بالازدهار والتجارب غير الاعتيادية والحوافز التي تدفعك نحو تحقيق الامال كما يحمل اليك نجاحا وتالقا وتقدما وانفراجا كما يعني فرصا مالية استثنائية تتعلق بسفر او طارىء يتوجب التصرف بسرعة لذلك يتوجب عليك بذل الجهود اليومية وغير اليومية يجب التخفيف من وقت اللهو والسعي في المقابل الى حصر الجهود وتكثيف الاهتمام باهداف واضحة. لا يجوز الاستخفاف بهذه الاجواء الاستثنائية وبالتالي عدم إضاعتها في المرح والاجتماعيات.

حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد العاطفي
     تعيش بلبلة عاطفية، حيث يعود هاجس ما ليوقظ مخاوفك ويثير الغيرة أو الشكوك. قد تعرف تغييرات في حياتك العاطفية أيضاً، وتخشى على علاقة أو ارتباط ما من قطيعة وفراق أو طلاق. بعض مواليد السرطان يعيشون عقدة ذنب تجاه شريك أو زوج أو حبيب، ويحاولون التعويض بشكل من الأشكال إن ما تحتاجه، عزيزي هو التطمين والشعور بالأمان والالتزام من قبل الشريك وعدم تعريض العلاقة المستقرة للهزات، لذلك عليك الوصول لنقطة تفهم مع الشريك وتقديم بعض الدعم والتنازلات للحصول على سعادة من قبل الطرفين والأسرة ككل، لذلك عزيزتي اتبعي جيدا نصيحة خبيرة الأبراج الاسبوعية بالتفاصيل اتخطى هذا الاسبوع بسلام ووفاق وتابعي توقعات الأبراج كل أسبوع. 

حظك اليوم توقعات الأبراج شخصية اليوم مواليد اليوم متابعة الأبراج والفلك

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