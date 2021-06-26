القابضة للمياه بمطروح: حصول محطة تحلية الرميلة على شهادة سلامة ومأمونية المياه

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية جودة مياه الشرب ومراقبتها بمختلف مراحل الإنتاج بداية من مآخذ المحطات وحتى وصولها للمواطنين، وأهمية اعتماد إجراءات سلامة ومأمونية المياه، من تقييم المخاطر التي تحيط بنظم إمداد مياه الشرب من المصدر وحتي المستهلك، وهذه الإجراءات تسهم في دفع المخاطر ومنع حدوثها وضمان وصول مياه الشرب النقية المستهلك بشكل آمن.

فيما أعلن الدكتور مهندس ابراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، عن حصول محطة الرميلة لتحلية مياه الشرب غرب مرسى مطروح، شهادة اعتماد سلامة ومأمونية المياه.

وأكد رئيس مياه مطروح أن الحصول على شهادة سلامة ومأمونية المياه يأتي فى إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكيد على جودة مياه الشرب بالمحافظة.

وأوضح أن الحصول على تلك الشهادة يتم وفقا لخطة تتمثل فى تقييم وإدارة المخاطر بهدف ضمان سلامة مياه الشرب من المصدر وصولا للمستهلك، من خلال التعاون والتنسيق بين الشركة القابضة وشركة مياه مطروح التابعة من جهة، وبين شركاء عملية إدارة المياه من جهة اخرى متمثلة فى وزارة الصحة، ووزارة الموارد المائية والرى، ووزارة البيئة، ووزارة الداخلية، ومنظمات المجتمع المدنى.

جدير بالذكر أن خطة سلامة ومأمونية المياه بدأ تنفيذها من خلال مشروع تحسين الإدارة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة الممول من الإتحاد الاوروبي بالتعاون مع مكتب VNG الهولندي وذلك تطبيقا للقرار الوزارى رقم 458 لسنة ٢٠٠٧ بضرورة تفعيل خطط سلامة ومأمونية مياة الشرب لجميع محطات إنتاج مياه الشرب.

وجاءت فعاليات تسليم شهادة مأمونية المياه عبر تقنية الفيديو كونفراس بحضور الدكتور صلاح بيومى نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس شركة مياه مطروح وممثلى إدارة الجودة وشئون البيئة بالشركة القابضة، والعلاقات العامة والتوعية بشركة مياه مطروح.