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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

طلب إحاطة برلماني لإنشاء عدد من المطبات الصناعية بطريق الدائري الاوسطي

النائب محمد سلطان
النائب محمد سلطان

طلب إحاطة.. تقدم النائب محمد سلطان عضو مجلس النواب عن دائرة الهرم واكتوبر وزايد والواحات وعضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب لرئيس جهاز مدينة اكتوبر بالموافقة على إنشاء عدد من المطبات الصناعية بطريق الدائري الاوسطي ومدخل ابني بيتك المنطقة السادسة (ربوة اكتوبر). 
 

وأوضح النائب في طلبه، أن الطريق سريع ولا يوجد به مطبات، لذلك تقدم بطلب الإحاطة نظرا لزيادة الحوادث على الطريق بشكل يومي وذلك حفاظاً على أرواح المواطنين.
 

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يذكر أن الطريق الدائري الأوسطي هو طريق محيطي في مصر، يحيط بالطريق الدائري للقاهرة الكبرى، ويحيط به الطريق الدائري الإقليمي، لتمثل الثلاث طرق في النهاية ثلاث حلقات يحيط أكبرها بأصغرها تخلق محاور مرورية جديدة للقاهرة الكبرى والأقاليم من حولها. يمثل شكل الطريق دائرة مفتوحة غير مغلقة حول القاهرة، تمتد من طريق القاهرة/بلبيس وحتى محور الضبعة بإجمالي 147 كم للربط بين المدن الجديدة (العبور، الشروق، المستقبل، العاصمة الإدارية،ومدينة 6 أكتوبر، الشيخ. 
 

ونظرا للشكاوي المتكررة من سالكي هذا الطريق وتعرض الكثير لحوادث مرورية بناء على ذلك تقدم النائب بطلب الإحاطة للحد من الحوادث المرورية حفاظاً على أرواح المواطنين.
 

أجندة مجلس النواب 

 

وفي سياق اخر يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث يناقش خلال جلسة يوم الأحد تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981.
 

ويناقش أيضًا تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
 

ويناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 190 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخي 20/1/2021 و21/1/2021.

طلب احاطة مجلس النواب الحكومة الطريق الدائرى طريق الدائري الأوسطي

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