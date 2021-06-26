الكاف يعلق على طرد جماهير كوتوكو : يجب احترام مجالات العمل الإعلامي

علق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على الواقعة مباراة أشانتي كوتوكو وضيفه كاريلا يونايتد، في منافسات الدوري الغاني .

وتم طرد معلق المباراة من قبل جماهير الأشانتي لشكه في شرعية ركلة جزاء تم منحها إلى فريقهم.

وكتب “الكاف” في بيانه الرسمي: "لاحظ الكاف حادثة وقعت يوم الأربعاء 23 يونيو 2021، خلال مباراة الدوري الغاني الممتاز بين كوتوكو وكاريلا يونايتد، حيث دخل المشجعون منطقة العمل الإعلامي، وانخرطوا في شجار جسدي مع المعلق آندي أبراهام مانتي".

وأضاف : "يدين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الحادث ويدعو إلى احترام مجالات العمل الإعلامي وكذلك حماية الصحفيين الذين يغطون المباريات".

أحداث المباراة

وتداول رواد موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” صور لمشجعي فريق أشانتي كوتوكو في الدوري الغاني يخرجون معلق المباراة خارج الملعب.

وجاء سبب إخراجه رغما عنه بسبب غضبهم من وصفه لركلة جزاء لصالح الفريق بأنها غير صحيحة.

وحقق أشانتي كوتوكو الفوز في المباراة بنتيجة 2-1، بفضل ركلة جزاء تم احتسابها في الأوقات الأخيرة من اللقاء.