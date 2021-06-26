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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سباح مصري بيد واحدة يكشف تفاصيل تنظيمه حدث عالمي على أرض مصر..فيديو

صدى البلد

قال السباح المصري العالمي خالد شلبي، إنه بعد 7 سنوات من العمل من 2014 حتى الأن قمت بتنظيم حدث بالتعاون مع احدى المنظمات العالمية للسباحة للإتيان بـ 1000 سباح من مختلف دول العالم.

 وأضاف شلبي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة” عبر “القناة الأولى المصرية” أنه سيشارك سباحين متميزين حصلوا على ميداليات أولمبية وسيتم وجود الحدث في مدينة الغردقة. 

 

أعلن  السباح خالد شلبى وكيل الاتحاد الإنجليزي لعبور المانش في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، نجاح محاولة التدريب الأخيرة، للسباح سيد الباروكي، في نهر النيل اليوم، بالسباحة 6 ساعات متواصلة، منها 5 ساعات ضد التيار؛ استعدادا لعبور المانش بزعانف المونو، لأول مرة في العالم في يونيو القادم. 
وأوضح شلبي أنه أطلق إشارة  بدء المحاولة من مرسى النادى الأهلى بالجزيرة، للسباحة لمسافة 15 كيلو فى مياه النيل حول جزيرة الوراق والعبور أسفل كوبري تحيا مصر والعودة مرة أخرى إلى مرسى النادى الأهلى فى ٦ ساعات سباحة متواصلة، ورافقه في المحاولة، السباحة الأولمبية شيرويت حافظ، والدكتور محمد سلامة خبير التأمين والسلامة المائية. وأكد شلبي أن الباروكى استطاع السباحة ٦ ساعات متواصلة ضد التيار لمسافة ١٥ كيلو متر، موضحا أن الباروكى أثبت اليوم من خلال المحاولة الأخيرة أنه مستعد تماما لعبور المانش بزعانف المونو في يونيو القادم، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الذي أعلن رعايته للباروكى في محاولة عبور المانش في حدث رياضي يضاف لبطولات مصر في المحافل الدولية. وأوضح شلبي أن الباروكى يهدف لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية، ليصبح أول سباح  في العالم يعبر المانش بطول 32 كم سباحة بالزعانف في 30 يونيو المقبل.ويعد الباروكى أول عربى أفريقى يدخل "جينيس" لأعلى قفزة من الماء "قفزة الدولفين"، بعد تحقيق رقمين فى موسوعة الأرقام القياسية.

 

قام مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بتكريم خالد شلبي السباح المصري الذي عبر المانش عام 1983 بيد واحدة كأول سبّاح مصري يحقق هذا الإنجاز من أصحاب الهمم والقدرات الخاصة.

حضر التكريم المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والمهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية والمهندس ياسر إدريس عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية.

خالد شلبي أول مصري من ذوي الهمم عبر بحر المانش وذلك عام 1983 وحرص مجلس إدارة اللجنة الأولمبية على تكريمه وإهدائه درع اللجنة الأولمبية المصرية على هذا الانجاز.

ووجه خالد شلبي الشكر لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية على هذا التكريم وتذكر الإنجاز الذي حققه والذي يدخل ضمن أرقام الرياضة المصرية ، مؤكدا أن العزيمة والإصرار أساس أي نجاح خاصة في الرياضة.

 

 

 

سباح مصري أرض مصر مدينة الغردقة الشباب والرياضة المصرية

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