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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. أحدث ظهور لـ هنا الزاهد برفقة زوجها أحمد فهمي

صدى البلد

شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها صورة جديدة ، عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام برفقة وزجها احمد فهمي.

 

وظهرت هنا الزاهد برفقة زوجها  احمد فهمى، خلال جولتهم  لشراء الخضروات ،مما حازت الصورة علي إعجاب متابعيهم .

بعد أزمة تهكير الأكونتات .. هنا الزاهد فى فيديو جديد عبر إنستجرام

إطلالة أنيقة لـ هنا الزاهد عبر انستجرام

و كانت قد كشفت الفنانة هنا الزاهد عن السر وراء تهكير اكونتات زوجها الفنان أحمد فهمي علي السوشيال ميديا بأنه ترويج لفيلم العارف، حيث نشرت صورة البوستر الرسمي عبر حسابها الشخصي على انستجرام.

وكتبت هنا الزاهد قائلة :" مبروك حبيبي فخورة بيك. عارفة انه دور جديد متحمسة اني أشوفه وهتكسر الدنيا على قد تعبك في الفيلم ده."
 

يذكر أن طمأنت الفنانة هنا الزاهد متابعيها على صحة والدتها، وكشفت عن تطورات حالتها الصحية، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

 

حيث كتبت هنا قائلة: "شكرا كل الناس اللي كلمتني و زارتنا و اللي بعتولي الحمد لله خرجنا من المستشفى وهنكمل العلاج في البيت . الحمد لله رب العالمين "

 

و كشفت الفنانة هنا الزاهد عن المرض الذى أصاب والدتها فى الفترة الأخيرة وخضعت بسببه إلى عملية جراحية دقيقة.

 

وقالت هنا الزاهد: “أرجو الدعاء لوالداتي أن يتم شفاؤها على خير اللهم اشف الأجساد من هذا الورم الخبيث ورد لها عافيتها واحرسها بعينك التى لا تنام”.

فيما أعلنت الفنانة الشابة فرح  الزاهد -شقيقة الفنانة هنا الزاهد- عن تعرض والدتهما  لوعكة صحية، وإجرائها عملية جراحية مهمة اليوم السبت 12 يونيو، وذلك من خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

 

وكتبت فرح الزاهد من خلال خاصية ستوري انستجرام: «أرجو الدعاء لوالدتي بالشفاء العاجل، فانها اليوم تقوم بإجراء عملية هامة فنأمل الخروج منها سالمة ان شاء الله».

وبدأت فرح الزاهد خطوات حثيثة في مجال التمثيل بظهورها مع شقيقتها الممثلة هنا الزاهد في مسلسل حلوة الدنيا سكر، لكن مسلسل الطاووس يعد البداية الحقيقة لها.

 

علي الجانب الاخر  شاركت خلال موسم رمضان الماضى، فى بطولة مسلسل النمر مع الفنانين محمد إمام، محمد رياض، نرمين الفقى، بيومى فؤاد، خالد أنور، محمود حافظ، ولاء الشريف، محمد مهران، أحمد حلاوة، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود، مؤمن نور، ومن تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.


فيما يعمل أحمد فهمى الآن على تصوير فيلم جديد، يحمل اسم "دماغ عالية"، ومسلسل جديد وهو "السفاح".

 

 

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