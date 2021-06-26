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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

في جلسة لرئيس بيراميدز مع اللاعبين: سعيد بالروح ومتفائل بالوصول للنهائي

صدى البلد

عبر المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز عن سعادته الكبيرة بالروح المعنوية التي أظهرها لاعبو الفريق خلال الفترة الماضية وتحديدا منذ لقاء الرجاء المغربي في الذهاب بالقاهرة، ووضوح حالة الإصرار الكبيرة على اللاعبين لعبور الفريق المغربي والوصول لنهائي الكونفدرالية للمرة الثانية على التوالي.

ويحل بيراميدز ضيفا على الرجاء المغربي في التاسعة من مساء الأحد المقبل على مركب محمد الخامس بمباراة إياب نصف النهائي القاري، بعدما انتهى لقاء الذهاب بين بيراميدز والرجاء في القاهرة بالتعادل السلبي بدون أهداف على استاد الدفاع الجوي على أن تحسم مواجهة كازبلانكا المتأهل للنهائي الذي يقام في بنين يوم ١٠ يوليو المقبل.

وعقد رئيس بيراميدز جلسة مع اللاعبين عقب انتهاء المران الأول بالمغرب والذي جرى على ملعب نادي الرجاء، وأكد للاعبين أنه سعيد بالروح المعنوية الرائعة التي أظهرها لاعبو الفريق وحالة الإصرار الواضحة على الوجوه من أجل تحقيق الانتصار والعودة إلى القاهرة ببطاقة التأهل للنهائي.

شدد رئيس بيراميدز على أنه يثق كثيرا في إمكانيات اللاعبين وقدرتهم على عبور الفريق المغربي، خاصة وأن بيراميدز يضم أفضل العناصر في مختلف المراكز ويرجو الله أن يحالفهم التوفيق للفوز في المغرب والتأهل لثاني مرة إلى النهائي، واللعب على اللقب القاري الذي سيقام في بنين.

 

خاض فريق نادي بيراميدز أول تدريباته اليوم بمدينة الدار البيضاء، استعدادا لخوض المواجهة الهامة التي تجمعه بنظيره الرجاء المغربي مساء الأحد أمام الرجاء في إطار لقاءات الكونفدرالية.

ويحل بيراميدز ضيفا على الرجاء المغربي في التاسعة من مساء الأحد المقبل على مركب محمد الخامس بمباراة إياب نصف النهائي القاري، بعدما انتهى لقاء الذهاب بين بيراميدز والرجاء في القاهرة بالتعادل السلبي بدون أهداف على استاد الدفاع الجوي على أن تحسم مواجهة كازبلانكا المتأهل للنهائي الذي يقام في بنين يوم ١٠ يوليو المقبل.

وجرى المران على ملعب نادي الرجاء واستمر لقرابة ساعة ونصف، واشتمل على العديد من الوحدات الفنية والبدنية والخططية، وتقسيمة في منتصف الملعب، بجانب تدريبات قوية لحراس المرمى الثلاثة مع مدرب الحراس خالد عبد الله.

ومن المنتظر أن يخوض بيراميدز مرانه الأخير يوم السبت في التاسعة مساء على استاد مركب محمد الخامس الذي يستضيف المباراة الهامة والتي تحدد أحد طرفي المباراة النهائية في بنين.

مؤتمر غدا لمباراة بيراميدز والرجاء البيضاوي

 

ويجري الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز مؤتمرا صحفيا في الرابعة عصر غد السبت بأحد فنادق مدينة الدار البيضاء، للحديث عن المباراة التي تجمعه بنظيره نادي الرجاء المغربي.

 

ويرافق أروابارينا في المؤتمر الصحفي أحد نجوم نادي بيراميدز، وقرر منظمو المباراة أن يقتصر الحضور في المؤتمر على المدير الفني والمترجم وإدارة الإعلام بالنادي، دون السماح لأي صحفي أو إعلامي بحضور المؤتمر، على أن يذاع مباشرة عبر تطبيق "زووم" وسيكون متاحا لأي صحفي المشاركة مباشرة بالأسئلة وتلقي الرد عليها.

 

وأجرت بعثة فريق نادي بيراميدز المسحة الرسمية الخاصة بفيروس كورونا والخاصة بمباراة الرجاء المغربي في إطار لقاءات نصف نهائي كأس الكونفدرالية.
 

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