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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نتيجة مبارايات اليوم الرابع لبطولة Finals 2021 بتنظيم أندية وادي دجلة

صدى البلد

انتهت فعاليات اليوم الرابع من Finals (بطولة السلسلة الختامية ٢٠٢١) للاسكواش، والتي تقام على منطقة The Park بمول العرب بمدينة السادس من أكتوبر، بتنظيم أندية وادي دجلة، والتى بدأت يوم الثلاثاء 22 يونيو وستستمر حتى الأحد 27 من الشهر الحالي.

وكانت نتائج مباريات يوم الجمعة عن فوز كل من نوران جوهر وهانيا الحمامي وسارة جان بيرى من السيدات، ومصطفى عسل وبول كول وطارق مؤمن من الرجال.

حيث انتهت مباراة المصريتين بالمجموعة A بين كل من لاعبة أندية وادي دجلة نوران جوهر المصنفة الثانية عالميًا ونور الشربيني المصنفة الأولى عالميًا وفقًا لتصنيف الاتحاد الدولي للاسكواش في مباراة مثيرة استمرت 52 دقيقة انتهت بفوز نوران جوهر بنتيجة أشواط (2-1) بواقع نقاط (10-12) و(11-7) و( 11-8 ) وبذلك حصلت نوران جوهر على ثلاث نقاط، مقابل نقطة واحدة لللاعبة نور الشربيني.

وأنتهت مباراة الرجال بالمجموعة A بين كل من اللاعب المصري مصطفى عسل المصنف الثاني عشر على العالم واللاعب المصري علي فرج المصنف الأول عالميًا وفقًا لتصنيف الاتحاد الدولي للاسكواش في مباراة مثيرة استمرت 34 دقيقة انتهت بفوز مصطفى عسل بنتيجة اشواط (2-0) بواقع نقاط (11-4) و(11-6) وبذلك حصل مصطفى عسل على أربع نقاط، مقابل لا شىء لعلي فرج.

وانتهت مباراة السيدات بالمجموعة B بين كل من اللاعبة المصرية هانيا الحمامي المصنفة الخامسة عالميًا وفقًا لتصنيف الاتحاد الدولي للاسكواش واللاعبة النيوزيلاندية جويل كينج المصنفة الثامنة على مستوى العالم في مباراة مثيرة استمرت 25 دقيقة انتهت بفوز هانيا الحمامي بنتيجة اشواط (2-0) بواقع نقاط (12-10) و(11-5) وبذلك حصلت هانيا الحمامي على 4 نقاط، وجويل كينج لم تحظى بأي نقاط.

وأنتهت مباراة الرجال بالمجموعة B بين كل من اللاعب النيوزيلاندى بول كول المصنف الرابع عالميًا وفقًا لتصنيف الاتحاد الدولي للاسكواش واللاعب الفرنسي جريجورى ماركى المصنف الرابع عشر على العالم في مباراة مثيرة استمرت 59 دقيقة انتهت بفوز بول كول بنتيجة اشواط (2-1) بواقع نقاط (9-11) و(11-1) و(11-5) وبذلك حصل بول كول على ثلالث نقاط، وجريجورى ماركى على نقطة واحدة.

وأنتهت مباراة السيدات بالمجموعة B بين كل من اللاعبة البريطانية سارة جان بيرى المصنفة السابعة عالميًا وفقًا لتصنيف الاتحاد الدولي للإسكواش واللاعبة الأمريكية أماندا صبحى المصنفة السادسة على العالم في مباراة مثيرة استمرت 23 دقيقة انتهت بفوز سارة جان بيرى بنتيجة اشواط (2-0) بواقع نقاط (11-8) و(11-4) وبذلك حصلت سارة جان بيرى على أربع نقاط ، و أماندا صبحى لم تحصل على نقاط.

وأنتهت مباراة الرجال بالمجموعة B بين اللاعب المصرى طارق مؤمن المصنف الثالث عالميًا وفقًا لتصنيف الاتحاد الدولي للاسكواش واللاعب الويلزى جويل ماكين المصنف التاسع على العالم في مباراة مثيرة استمرت 55 دقيقة انتهت بفوز طارق مؤمن بنتيجة اشواط  (2-0) بواقع نقاط (14-12) و(11-2) وبذلك حصل طارق مؤمن على أربع نقاط، وجويل ماكين لم يحصل على أى نقاط.

الجدير بالذكر ان غدا السبت النصف نهائي لبطولة CIB Finals 2021 بتنظيم أندية وادي دجلة. وتأهل للنصف نهائى من اللاعبات كل من اللاعبة المصرية نوران جوهر لاعبة أندية وادي دجلة المصنفة الثانية عالميا واللاعبة النيوزيلاندية جويل كينج المصنفه الثامنة على مستوى العالم واللاعبة المصرية هانيا الحمامي المصنفة الخامسة عالميًا واللاعبة الفرنسية كاميل سيرم المصنفة الرابعة على العالم. 
ومن الرجال تأهل اللاعب المصرى مصطفي عسل المصنف الثاني عشر على العالم واللاعب النيوزيلاندى بول كول المصنف الرابع عالميًا واللاعب المصرى طارق مؤمن المصنف الثالث عالميًا واللاعب المصرى محمد الشوربجى المصنف الثانى عالميًا.

Finals The Park وادي دجلة نوران جوهر مصطفى عسل هانيا الحمامي

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