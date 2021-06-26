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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إطلاق نار على مروحية كانت تقل رئيس كولومبيا

إطلاق نار على مروحية كانت تقل رئيس كولومبيا.. فيديو

صدى البلد

تعرضت مروحية عسكرية كانت تقل رئيس كولومبيا إيفان دوكي، وبعض المسؤولين الآخرين، الجمعة، لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الحادث وقع في ظهر الجمعة بتوقيت كولومبيا حينما كانت المروحية، التي انطلقت من بلدية سارديناتا، تحلق فوق محافظة نورتي دي سانتاندير شرق البلاد والتي كان من المخطط أن تهبط فيها، حيث تمت إصابة الطائرة بـ6 رصاصات.

وذكرت التقارير الأولية أن الهجوم في كولومبيا لم يسفر عن سقوط مصابين بين الركاب وذلك بفضل "خبرة طاقم المروحية".

وأوضحت أن المروحية كانت تقل، إلى جانب رئيس كولومبيا، وزير الدفاع، دييجو مولانو، ووزير الداخلية، دانييل بالاسيوس، وحاكم نورتي دي سانتاندير، سيلفانو سيرانو.

وفتحت السلطات الكولومبية تحقيقا رسميا في الهجوم.

من جانبه، قال رئيس كولومبيا إنه يستنكر تعرض مروحية كان يستقلها لإطلاق نار قرب الحدود مع فنزويلا.

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