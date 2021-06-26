بهاف ستومك.. دينا الشربيني في أحدث ظهور عبر انستجرام

نشرت الفنانة دينا الشربيني فيديو جديد لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

و ظهرت دينا الشربيني بأطلالة كاجوال مرتدية بلوزة هاف ستومك باللون الابيض و بنطلون اسود .

كانت الفنانة دينا الشربيني قد روجت لفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ونشرت دينا الشربيني بوستر الفيلم وعلقت قائلة "‏‪من ٧/٧ في كل سينمات مصر والدول العربية البعض لا يذهب للمأذون مرتين"".

فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبد العزيز، ودينا الشربيني، وماجد الكدواني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ونسرين أمين، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.

وتدور أحداثه عبر صراعات وخلافات مع زوجته الأولى، التي تطلب منه الطلاق لكنه يرفض، ثم يقابل دينا الشربينى بالصدفة ويقع فى حبها وتجعله يذهب للمأذون للمرة الثانية ويتزوجها وتدور الأحداث فى إطار كوميدى اجتماعى.

علي الجانب الاخر وصلت إيرادات فيلم «ثانية واحدة» للفنانة دينا الشربيني، إلى 57 ألفا و889 جنيها، ليأتي رابع أفلام العيد من حيث الصدارة بعد فيلمي «أحمد نوتردام» لـ رامز جلال وماما حامل و«ديدو» للفنان كريم فهمي.

فيلم «ثانية واحدة» إخراج أكرم فريد وتأليف مصطفى حمدي، ويشارك في بطولته بطولة دينا الشربينى ومحمود حميدة وسوسن بدر وويزو وعلا رشدي وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف من بينهم أحمد الفيشاوي.

كان آخر أعمال دينا الشربيني الفنية، هو مسلسل قصر النيل، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، وتم عرضه عبر قناة mbc مصر الفضائية.

مسلسل قصر النيل تدور أحداثه في فترة الستينيات حول جريمة قتل، في إطار اجتماعي يتخلله التشويق والإثارة، ويلقي العمل الضوء على التغيرات التي طرأت في هذه الفترة، سواء كانت اجتماعية واقتصادية وسياسية، من خلال قصة انتقام تقوم بها بطلة العمل دينا الشربيني تجاه مجموعة من الأشخاص تعمدوا إيذائها في الماضي.

وتبدأ الأحداث بوفاة أحد رجال الأعمال، وتعود بطلة العمل دينا الشربيني إلى القصر للحصول على حقها في الميراث.

وتشارك دينا الشربيني في بطولة مسلسل "قصر النيل" مع كل من ريهام عبد الغفور للمرة الثانية بعد النجاح الكبير لمسلسل زي الشمس، وأحمد مجدي وصبري فواز وأحمد خالد صالح ومحمد حاتم ونبيل عيسى وعمر السعيد وناردين فرج ومريم الخشت ومحمود البزاوي ودينا الشربيني ومهندس الديكور كارم محمود، وقام بتأليف الموسيقى التصويرية للمسلسل أمين بوحافة.